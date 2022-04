Greeicy Rendón contó el motivo por el que regaña a su pareja, Mike Bahía

Greeicy Rendón y Mike Bahía son una de las parejas más estables y queridas de la farándula colombiana, actualmente están esperando a su primer bebé, por lo que han estado activos en redes sociales mostrando el proceso de crecimiento del primogénito.

Por la situación, los artistas también han dado algunas entrevistas en las que cuentan distintos temas de su vida personal. De hecho, en su charla con el canal de YouTube Molusco TV, la cantante mostró molestia por algunos comportamientos de su pareja.

En la entrevista hablaron sobre el genio que tiene cada uno, momento en el que Rendón le lanzó una pulla a Bahía. Incluso en la conversación Bahía mencionó que Greeicy siempre encuentra la forma de calmarlo y aprovechó para confesar que está trabajando para mejorar la situación.

“Me tienen que regañar mucho porque soy muy cascarrabias y estoy en un punto de nuestra relación donde cargo mucha tensión. Hay muchas situaciones en las que he aprendido a manejarla y cuando ella me dice ‘ya’ es porque me tengo que calmar”, señaló el cantante.

Sobre la misma línea, señaló que ha intentado diferenciar los espacios familiares del trabajo y su carrera, pero manifestó que no era fácil.

“Es importante diferenciarlo y así se esté cayendo la oficina debo decir: ‘Qué pena, voy a almorzar con mi familia’. Estoy en ese momento de mi vida y descubrí que mi familia lo necesita”. En el momento, la cantante aprovechó para decirle las cosas.

“Aprovecho este momento frente a las cámaras para decírtelo y es que deberíamos en las horas de almuerzo no hablar…”; en el instante, Bahía cayó en cuenta de la molestia de su pareja y respondió “soltar el celular”, aclarando la molestia de su pareja.

La conversación continuó por ese lado hasta que se conoció que la pareja vive con los padres de Rendón. “Claro, porque es el único momento en el que estamos todos, pero entonces sale el tema de tensión, nunca entre la familia, pero sí tensión de temas importantes”, dijo la cantante.

El conductor de la entrevista no dudó en preguntar si vivían con los padres de la cantante, por lo que ambos respondieron que sí. Por lo que pidió un aplauso para Bahía, sin embargo, el cantante aprovechó para elogiar a sus suegros.

“El aplauso es para los suegros. Tengo unos suegros increíbles […]. Ha sido lo más increíble, nosotros somos niños todavía. Es lindo no encontrar ese silencio en la mesa de no saber de qué hablar”, aseguró Bahía.

¿Cómo va el embarazo de Rendón y Bahía?

En diciembre de 2021, la actriz y cantante Greeicy Rendón y su pareja, el también artista, Mike Bahía, anunciaron que estaban esperando a su primogénito. Desde ese momento, la pareja no ha dejado de compartir con sus seguidores cómo ha ido avanzando el embarazo y las vivencias con el nuevo integrante de la familia, que podría nacer a mediados de abril.

La cantante, quien junto con su pareja terminó el pasado 18 de marzo el Amantes Tour 2022 en la ciudad de Medellín, compartió en su cuenta de Instagram videos sobre su bebé que enterneció a sus más de 20,3 millones de seguidores.

El video muestra impresionantes imágenes de cómo el bebé se mueve dentro del vientre de Greeicy mientras suena la canción ´Apretaito´, uno de los más recientes lanzamientos de la artista caleña.

Los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar y escribieron: “Está haciendo los pasos lentos y sensuales de la mamá” “tiene los mismos movimientos de la mamá, increíble”; “la mejor sensación del mundo” y “momento mágico y sublime”.

Cabe resaltar que la artista comparte varios momentos de su día a día en redes sociales, tanto así que este sábado 9 de abril mostró el progreso que ha tenido barriguita, dando señales de que estaría próxima a tener el bebé.