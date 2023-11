Así le respondió Lina Tejeiro a quienes le dicen vieja y la critican por no tener hijos

Después de esto, la actriz ha intentado darse una nueva oportunidad con Norman Capuozzo y Juan Duque, pero finalmente no duró mucho tiempo con estas personas. A pesar de ello, Tejeiro ha recalcado que todavía cree en el amor y no tiene afán para encontrar a la pareja con la que construir su vida.

“¿Para cuándo el bebé?”

Ante este interrogante, la modelo se sinceró con sus fanáticos y aseguró que por el momento ese no es un tema que la afane, aunque no escondió su deseo de convertirse en madre.

“No sé, ni siquiera está en mis prioridades ahorita ser mamá, aunque quiera ser mamá en algún momento de mi vida, no en este momento, ni siquiera tengo pareja y en mis planes ya no tengo afán tampoco”, dijo.

La modelo agregó: “El hecho de ser mamá no me hace sentir realizada, entonces no tengo afán”.

Habló sobre a posibilidad de adoptar o congelar óvulos

“Pues vieja no sé, no creo, es más, yo me siento todavía joven. Soy de las personas que piensa que la juventud se lleva en el alma, Además procuro comer muy bien, tener un cuerpo muy saludable, una mente sana para poder llegar vieja y saludable. Si después de pronto ya estoy muy vieja y no puedo tener hijos, pues puedo adoptar y si no, no tengo hijos”, señaló.