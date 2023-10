¿Lina Tejeiro participaría en la próxima edición de MasterChef Celebrity? Esto respondió la famosa actriz

Sin embargo, cabe resaltar que esta no fue la primera vez que Lina apareció en televisión nacional, pues inició su carrera en la industria cuando participó en la serie Expedientes , cuando era tan solo una niña de nueve años de edad. Desde ese momento, su carrera y técnicas actorales fueron evolucionando, hasta convertirse en la artista que es hoy en día.

¿Lina Tejeiro participaría en MasterChef?

Uno de los usuarios le preguntó si le gustaría participar en las siguientes temporadas de MasterChef, el programa gastronómico transmitido a través de las pantallas del Canal RCN, a lo que Lina respondió: ”Participaría en MasterChef, pero no sé qué tan bien me iría. Yo creo que sí podría, pero es que no sé cocinar”.