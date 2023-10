Lina Tejeiro expuso verdad sobre James Rodríguez; reveló qué hay detrás de su ‘vínculo’

Lina Tejeiro expuso verdad sobre James Rodríguez

Para finalizar este tema, la colombiana aseguró que si en muchos años de amistad no había pasado nada, estaba segura de que ahora no sería la excepción. “De ahí a que pase algo más serio, yo creo que si no ha pasado en tantos años de amistad no creo que vaya a pasar. Eso es todo”, agregó.