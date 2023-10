Lina Tejeiro recibió nostálgico regalo de cumpleaños, no paró de llorar

Las últimas semanas no han sido fáciles para Lina Tejeiro, quien reveló a través de sus redes que había perdido a su mascota Frida.

Aunque en un comienzo no quiso dar mayores detalles del tema, más adelante se sinceró sobre lo que le había pasado a su perrita, que aún estaba muy joven.

“Lo cuento porque mucha gente quería saber qué había pasado con Frida, que era una perrita muy joven. Bueno, cumplió su misión, me hizo muy feliz. Me duele, me duele mucho el corazón (...)”, comenzó diciendo en una historia de Instagram y segundos después reveló lo que sucedió.