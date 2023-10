“Se les fue la mano”: Lina Tejeiro destapó nuevos detalles de la muerte de su mascota

“Entender la vida es difícil y entenderla sin ti será un proceso aún más difícil. Te me fuiste, Frida, y aún no entiendo por qué, todo fue tan de repente” , aseguró con bastante tristeza.

De paso, también lanzó una hipótesis acerca de lo que pudo haber ocurrido. “Digamos que esa es la respuesta, digamos que Frida se murió porque se les fue la mano con la anestesia y que es culpa de los doctores. Pero saber eso a mí no me hace sentir mejor, ni me la va a devolver, ni me va a dar tranquilidad”.