Lina Tejeiro reveló la causa de la muerte de Frida, su perrita; sus ‘fans’ quedaron en shock

“Entender la vida es difícil y entenderla sin ti será un proceso aún más difícil. Te me fuiste, Frida, y aún no entiendo por qué, todo fue tan de repente” , aseguró en sus redes junto a unas fotos de su mascota.

La famosa agregó que: “Tengo mi corazón hecho pedacitos. Extrañaré todos esos besitos que me dabas sin cansancio, tu locura y tus ojitos llenos de amor. ¿Cómo les haré saber a Da Vinci, Neruda, Romeo, Coco y Kimmy que ya no estarás con nosotros?”.

“Lo cuento porque mucha gente quería saber qué había pasado con Frida, que era una perrita muy joven. Bueno, cumplió su misión, me hizo muy feliz. Me duele, me duele mucho el corazón (...)”, aseguró en sus historias de Instagram y luego contó lo que pasó con su mascota:

“La vida continúa y no me puedo quedar pensando cosas que ya no sirve de nada encontrarles una respuesta. Nada me la va a devolver. Gracias por los mensajes de amor, de apoyo y de fuerza, los recibo con todo el amor porque sí ayudan a aliviar un poco este dolor que estoy sintiendo”.