Anda muy antojada: Lina Tejeiro reveló a sus seguidores su deseo de ser madre

En la actualidad, Lina sigue por el camino de la actuación, pero también se ha dedicado a ser creadora de contenido y a pautar en digital. De igual manera desde hace algunas semanas la actriz nacida en Villavicencio ha mostrado que viene muy concentrada trabajando en un proyecto que se llama Coraje , del cual no ha dado la mínima señal de qué se trate.

Lina Tejeiro expresa su deseo de convertirse en mamá

Lina Tejeiro les confesó a sus seguidores que desde que nació el hijo de su mejor amiga Greeicy Rendón, Kai, y ella ha compartido con él, se le ha despertado un instinto maternal: “Ver a mi mejor amiga con su bebé y ver a varias personas que me rodean embarazadas sí me ha generado la inquietud de querer convertirme en madre. Además de que soy muy dulce para los niños, siempre salgo a la calle y en algún lugar me hago amiga de un niño o niña”.