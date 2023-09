“Tengo mi corazón hecho pedazos”: Lina Tejeiro sufrió duro golpe y se mostró devastada ante fuerte pérdida que vivió

Según se observó, Lina Tejeiro contó que había perdido a uno de sus seres queridos de forma sorpresiva, sobrellevando un malestar inexplicable en su corazón . La colombiana fue clara en que no estaba pasando un buen momento, pues tuvo que despedirse de este integrante de su familia.

Lina Tejeiro se despidió de Frida

Lina Tejeiro subió un mensaje muy emotivo y sentido, el cual expresaba cómo estaba llevando este lamentable capítulo de su presente. La artista afirmó que todo había sido “de repente” y no entendía aún cómo había pasado todo.

“ Entender la vida es difícil y entenderla sin ti ser aún proceso aún más difícil. Te me fuiste y aún no entiendo porque, todo fue tan de repente ”, escribió al inicio.

“ Tengo mi corazón hecho pedacitos. Extrañaré todos esos besitos que me dabas sin cansancio, tu locura y tus ojitos llenos te amor ”, indicó.

“Cómo les haré saber a Da Vinci, Neruda, Romeo, Coco y Kimmy que ya estarás con nosotros. Cómo voy hacer para levantarme y no verte. Solo le pido a Dios que me llene de fortaleza para superar que ya no estas aquí 🐶”, comentó en el pie de foto del post, para después cerrar y agregar: “Te amo y te amare por siempre mi loquita”.