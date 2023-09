Lina Tejeiro reveló la verdad sobre su vida sentimental

Sin embargo, no se la ha visto en una relación estable, más bien parece que en este momento ha decidido disfrutar de su soltería y así poderse dedicar tiempo para consentirse.

Pero la curiosidad de sus seguidores no dio espera y en una dinámica de preguntas y respuestas la interrogaron acerca de su soltería y de varios aspectos muy personales como el tema de ser madre y los retoques estéticos.

Una de ellos le preguntó si estaba en una relación estable con alguien o si le gustaría estar en una nueva relación, ante lo que la actriz respondió que no está saliendo con nadie en este momento.

También añadió que no está entre sus planes tener una relación estable porque sus proyectos personales y su trabajos son su prioridad, entonces no le podría dedicar el tiempo que necesita una persona que esté a su lado.

“Si tuviese pareja en este momento no tendría la calidad de tiempo suficiente para él. En mis planes no está, no quiero tener una relación, porque necesito enfocarme en lo que estoy”.