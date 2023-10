“Malas decisiones”: Daniela Ospina reveló detalles de su separación con James Rodríguez

Daniela Ospina es una reconocida modelo y empresaria colombiana, varios la distinguen o recuerdan gracias a la relación que sostuvo con el jugador de la Selección Colombia James Rodríguez, fruto de este amor nació Salomé Rodríguez, la primogénita de ambas figuras públicas.

La también jugadora profesional de voleibol se unió en matrimonio con el 10 de la Selección, cuando tenía tan solo 18 años de edad.

La pareja en el año 2017, por medio de un comunicado, anunció su separación. En medio de varias entrevistas, ambos han sostenido, que mantienen una buena relación como resultado de que deben estar en constante comunicación, ya que tienen una hija, pese a esto, poco se ha hablado de los motivos de la separación.

Recientemente, Daniela Ospina estuvo como invitada en el canal del creador de contenido, Jorge Serratos, allí la modelo mencionó lo que significo para ella casarse a tan temprana edad.

James Rodríguez y Daniela Ospina celebraron el cumpleaños de su hija menor. | Foto: @salomerodriguezospi

“Me casé a los 18 años y fue un cambio muy radical de vida, porque además me fui a vivir a otro país (...) Casarse a los 18 años es un gran reto, no puedo decir si me fue bien o mal, pues cada quien tiene su punto de vista diferente. Fue muy mágico y muy hermoso, fue una decisión muy linda, pero tras el matrimonio vienen muchas cosas, la madurez, las cosas que faltan por vivir”, enfatizó Ospina.

En medio de su relato, la deportista aprovechó para aclarar que ella no dice que le fue mal en su matrimonio, porque tiene con ella una de las cosas más valiosas en la vida de una mujer, su hija, quien vive con ella en Miami.

“Yo no puedo decir que me fue mal, porque tengo a mi hija, mi chiquita que siempre está conmigo, entonces no puedo decir que fue un mal matrimonio o que me fue mal”, agregó.

Daniela también mencionó que una de las situaciones más difíciles que tuvo que afrontar en medio de su unión con el cucuteño, fueron las críticas por parte de la prensa europea, esto surgió cuando Rodríguez se convirtió en el nuevo 10 del Real Madrid.

Daniela Ospina es una reconocida modelo y empresaria colombiana. | Foto: Cuenta de Instagram @daniela_ospina5

“Fue una ola de malos comentarios. Eh, no sé, que si parecía un travesti, que si no sé qué y no lo sabes manejar. Porque de repente la vida te cambia y te cambia para positivo, pero tienes que cargar con muchas cosas que mentalmente no era lo que yo esperaba”, dijo la antioqueña.

Para concluir, la empresaria mencionó algunos detalles que llevaron a James y a ella a sentirse solos, empezando a caminar por el mundo como si fuesen dos islas aparte. También destacó la madurez que ambos tuvieron para darle manejo a la situación, con el fin de evitar dolores adicionales y dañar su imagen como figuras públicas.

“Yo creo fue por malas decisiones, creo que si tú como familia, o como pareja, no estás así aferrado y fuerte, va a ser muy complicado porque cada quien va a coger por su lado a intentar a sobrevivir. Y yo creo que fue un poco lo que pasó; cada quien se fue yendo hacia su lado y quizás en algún momento los dos nos sentimos solos”.

Daniela Ospina habló de la actualidad de James Rodríguez. | Foto: Foto 1: Captura de pantalla tomada del video de @ElGatoArceArce Foto 2: AP

Y añadió: “por el amor que le tenemos a nuestra hija, quedamos de muy buenos amigos en ese momento, aún seguimos, pero fue como una decisión muy madura, pensando en el bienestar de ella y de los dos; él tenía 26 años y yo 25″.

Además, destacó que siempre se ha cuidado de hablar más de la cuenta, esto por respeto a su hija, entendiendo que para ella es una prioridad cuidar de la salud mental y emocional de Salomé.