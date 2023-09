Daniela Ospina mostró en redes su avanzado embarazo con un emotivo mensaje

“Me inspiró la mujer, lo que significa el embarazo para nosotras, me inspiró el recordar que por ser mamá, no dejo de ser mujer y que cada cambio en mi cuerpo, cada emoción que experimento me recuerda nuestro poder creador. Me inspiró recordar que el embarazo no es sólo un proceso físico, sino también un viaje emocional y espiritual”, escribió.