¿Daniela Ospina tendrá gemelos? Este detalle desató los rumores entre sus seguidores

La empresaria ya vivió su primer baby shower y como ya es tradicional, no faltaron los regalos y la asistencia de las personas que más quiere.

Los fanáticos de Daniela no pasaron por alto este detalle y comenzaron a preguntarle si va a tener gemelos.

“¿Son dos? Baby Lorenzo y Baby Matteo”, “¿Gemelos a bordo? Matteo y lorenzo”, “Daniela nos está diciendo que va a tener gemelos y no veo comentarios sobre eso”, “No puedo creer que sean dos”, “Estoy sin palabras. Te lo tenías bien guardado”, “Yo sí decía que tenías la barriguita más grande lo normal”, “Qué emoción que lleguen estos dos pequeños a tu vida” y “Ya quiero conocer a esos pequeños”, fueron algunos de ellos.

View this post on Instagram

“Creo que ha sido una aventura increíble poder estar al lado de mi hija, compartir tantos momentos aunque siempre es difícil no estar en el país de uno. Uno siempre va a extrañar sus raíces, pero bueno, Estados Unidos me ha dado la oportunidad de muchas cosas y las he podido aprovechar de la mejor manera. Seguimos creciendo en el amor, así que voy muy bien, muy feliz y preparando muchas cositas”.