“Me mortifica a diario”: Lina Tejero reveló la peor frustración de su carrera

Lina Tejeiro es una de las actrices más reconocidas de Colombia y su carrera empezó desde que era muy niña en la novela Padres e hijos. Según cuenta la nacida en Villavicencio, su madre fue quien la impulsó para entrar a la industria televisiva.

Lina Tejeiro, la actriz posa frente al espejo para una 'selfie'. | Foto: Instagram @linatejeiro

La llanera también ha hecho parte de importantes producciones como La ley del corazón, Venganza Chichipatos, entre otros.

A través de sus redes sociales suele ser muy activa y hace poco dio a conocer que una de sus mascotas había muerto.

“Entender la vida es difícil y entenderla sin ti será un proceso aún más difícil. Te me fuiste y aún no entiendo porque todo fue tan de repente (...). Cómo les haré saber a Da Vinci, Neruda, Romeo, Coco y Kimmy que ya no estarás con nosotros. Cómo voy a hacer para levantarme y no verte. Solo le pido a Dios que me llene de fortaleza para superar que ya no estás aquí 🐶” (sic), comentó en el pie de foto del post, para después cerrar y agregar: “Te amo y te amare por siempre, mi loquita”.

Lina Tejeiro y su perrita Frida. | Foto: Instagram Lina Tejeiro

Luego de este difícil momento, Lina ha seguido compartiendo detalles de su vida y de uno de los objetivos que se planteó cuando llegó a la televisión. Se trató de ser, en algún momento de su carrera, la protagonista de una novela o proyecto, pero esto hasta ahora no ha sido posible.

A través de una dinámica de preguntas y respuestas uno de los seguidores de la actriz le dijo que cuándo la verían como protagonista, a lo que ella no dudó en responder que por mucho tiempo se sintió frustrada de no hacer ese sueño realidad.

“Me mortificaba el hecho de llevar bastante tiempo en la actuación y no tener ni siquiera mi primer protagónico. Porque, a ver, yo he tenido papeles importantes en medio del reparto, pero no he sido como la protagonista de la historia, y eso me pesaba”, indicó.

En esa misma dinámica Lina Tejeiro aclaró que ya no se siente frustrada y a pesar de no haber tenido un protagónico está muy feliz con lo que ha logrado en su carrera.

“En algún momento entendí que eso no me da el valor como actriz y que seguramente todavía no estoy lista para ese protagónico increíble que me merezco”.

Cabe resaltar que la fuerza que ha tomado Lina Tejeiro también se ha dado por sus múltiples facetas, no solo de actriz sino del contenido que crea en sus redes sociales donde hace reír a más de uno con sus ocurrencias.

La actriz ha sido catalogada como una de las mejores haciendo sincronización de labios o ‘lipsync’ y así lo ha dejado ver en sus videos de Tik Tok e Instagram. Allí la llanera no esconde su personalidad y quienes la apoyan aseguran que esa esencia es lo que la ha llevado tan lejos.

Lina Tejeiro, actriz colombiana nacida en Villavicencio. | Foto: Instagram: @linatejeiro

Tejeiro ha hecho parte de importantes campañas de publicidad, además de aparecer en comerciales y asistir a importantes eventos. Hace un tiempo fue noticia por su relación con el cantante Andy Rivera, con quien estuvo durante nueve años, pero con quien se dijo no iba más.

Luego de ello, Lina ha intentando tener otros noviazgos, uno con el empresario Norman Capuozzo, con quien terminó porque tenían planes muy diferentes, y con el cantante Juan Duque, con quien compartió durante seis meses.