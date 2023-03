Así se ve Kim Kardashian sin filtros ni maquillaje, muy natural

- Foto: Getty Images for The Met Museum/

Kim Kardashian es una de las modelos y empresarias más reconocidas de todo el mundo. Ella se dio a conocer gracias a sus apariciones en las revistas más importantes del momento junto a su amiga y también socialité Paris Hilton.

Después apareció en algunos capítulos del reality The Simple Life y ya fue en 2007 que se catapultó su fama por el estreno de su programa y el de su familia, ‘Keeping up with The Kardashians’.

Sin embargo, las personas empezaron a verla como un “símbolo sexual”, después de que se difundiera un video para adultos que había grabado cinco años atrás junto a su pareja de ese momento, el rapero de la industria conocido como Ray-J.

Desde ese momento su vida cambió por completo, pero hizo que se convirtiera en una mujer mucho más segura de sí misma. Comenzó a hacerse bastantes procedimientos estéticos que la convirtieron en una de las famosas con mejor cuerpo de la historia.

Por medio de sus redes sociales deleita a sus fanáticos con sus grandes y llamativos atributos que se roban el aliento de muchos.

En junio de 2022, la lista de multimillonarios de Forbes confirmó de nuevo que la integrante con más ingresos y patrimonio de la familia sigue siendo la icónica Kim Kardashian.

Tal como reveló la revista, Kim tiene una fortuna de 1.800 millones de dólares que ha logrado conseguir gracias a sus acciones en la empresa de cosméticos KWW y su marca de fajas Skims, la cual en años anteriores ha llegado a recaudar hasta 240 millones de dólares.

Por otra parte, su familia es amante de las cirugías plásticas y aunque muchos digan que se ven exageradas, le han invertido bastante dinero para poner sus cuerpos en manos de los mejores especialistas. No obstante, la mayoría de sus hermanas, aunque es evidente su cambio físico a medida que ha pasado el tiempo, niega haberse sometido a procedimientos estéticos.

Pese a lo anterior, cirujanos estéticos que han sido consultados por varios medios de comunicación internacionales han asegurado que la empresaria se ha hecho una rinoplastia septal, implantes en los senos, liposucción en abdomen y cintura y lipotransferencia, procedimiento con el que se transfiere grasa a sus glúteos y caderas.

Aunque al parecer Kim decidió hasta hace algún tiempo retirarse sus implantes mamarios, al igual que su hermana Khloé, se ha dejado ver mucho más seguido en sus redes sociales y al natural.

Junto con el imperio que ha creado con toda su familia y las marcas que maneja, también ha construido una gran comunidad en redes sociales; por ejemplo, en Instagram tiene más de 347 millones de seguidores, quienes están pendientes de absolutamente todo lo que hace, lo que comparte, sus nuevos proyectos, sus pódcasts y una que otra polémica en la que se pudo haber visto involucrada.

En el último post que compartió la empresaria se dejó ver totalmente al natural, sin nada de Photoshop y además sin una gota de maquillaje, en una cita con el dentista, algo que sus seguidores le aplaudieron totalmente, pues en una época decían que a veces exageraba con los retoques y ediciones que le hacía a sus fotos.

“¡Sí, una selfi sin filtros!”; “Seeeeeeeee!!! Callen a todos esos haters, ella sin filtros, sin editar y sigue siendo la más hermosa de todos los tiempos”; “Lindo ver la piel de Kim sin maquillaje ni filtro”, fueron algunos comentarios que recibió la empresaria.

Además, esta misma semana decidió difundir una foto en un vestido de baño negro de dos piezas con el que dejó en evidencia el cuerpazo que tiene que además de tener cirugías, cuida bastante con la alimentación y entrena varias veces al la semana.