Kim Kardashian no pudo pasar desapercibida en Milán y así reaccionaron sus fans

Kim Kardashian es de esas mujeres de las que prácticamente todo el mundo conoce su existencia y su nombre es conocido en todas parte, pero no se dedica a lo que se podría llegar a pensar. La empresaria es socialité y creadora de marcas y contenido digital.

Kim Kardashian tiene su propia marca de ropa interior - Foto: Instagram: @kimkardashian

No es actriz, ni cantante, pero su vida se volvió parte de la fama internacional por el famoso programa Keeping up with the Kardashians. En esta producción de varias temporadas, ella y su familia saltaron a la fama internacional, pues su día a día se convirtió en una serie de realidad.

Para algunos, estas mujeres, las hermanas Kardashian y Jenner son una la dama ideal. Con sus pronunciadas curvas, sus cinturas pequeñas y sus voluminosos atributos. Como dicen por ahí, para los gustos, los colores. Hay quienes las encuentran como simbolos de la sensualidad y otros que no.

Como dato adicional, hay que resaltar que la fama de esta poderosa familia proviene de dos aspectos: la primera es que el padre de las hermanas mayores, Robert Kardashian, fue un importante abogado estadounidense. De hecho, fue protagonista del famoso caso de O.J. Simpson, en el que acusaban al exjugador de dos homicidios ocurridos en 1995.

Pero por el otro, y probablemente uno de los aspectos responsable del incremento de la fortuna de la familia y de ponerlos donde están fue el video que se hizo viral de Kim. La joven, quien trabajaba para Paris Hilton, apareció en un sex tape que se viralizó y la puso en el ojo de todos.

Después de esto, la familia supo como sacar provecho a la mediática situación y poco a poco fueron creando el imperio del que hoy son dueños. Las protagonistas de esto son Kriss Jenner, Rob Kardashian, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Khloe Kardashian, Kendall Jenner y Kylie Jenner. Además de sus parejas e hijos que hacen parte del numeroso clan.

El clan Kardashian/Jenner ha tenido una enorme habilidad para monetizar la celebridad en todas sus formas. - Foto: AP

Aunque no es artista y hasta hace poco incursionó en el mundo del modelaje de manera oficial, Kim Kardashian es toda una celebridad. Millones la admiran por su belleza y algunos más por simplemente ser ella misma. Un ejemplo de esto fue el tremendo alboroto que se armó cuando la también abogada apareció en una tienda de Dolce & Gabbana en Milán.

Para los que no saben, la empresaria se encuentra en Italia por la Semana de la Moda de Milán, uno de los eventos más prestigiosos de la industria. Además de ser invitada, Kardashian es la imagen oficial y ha sido la musa de los diseñadores de las colecciones de la famosa firma italiana.

Por esta razón, asistió al evento junto a celebridades como el colombiano J Balvin. Sin embargo, durante su visita hubo un momento que llamó la atención de todos pues Kim apareció en una tienda de la marca y enloqueció a todo el mundo.

La empresaria paralizó Milán con su presencia - Foto: @kimkardashian

Con un atuendo que resaltaba su figura, la mujer apareció en el establecimiento y causó revuelo cuand varios de sus fanáticos lograron ver que era ella. Tal fue el alboroto que tuvieron que cerrar las puertas mientras ella hacía su recorrido y se tomaba fotos juntos a las pancartas en las que parecía.

Desde afuera, las personas intentaban entrar y le tomaban fotos y videos a través del vidrio. Un tiempo después de haber estado recorriendo los pasillos del lugar, la mujer subió a una terraza en lo alto del edificio y salió a saludar. Las calles cercanas estaban llenas de personas que gritaban su nombre y le pedían fotografías. De hecho, la propia Kim grabó algunos videos de la histeria que ocasionó su visita al tienda de la famosa firma.