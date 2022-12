O.J. Simpson aclara si es o no el padre de Khloé Kardashian, ¿qué dijo?

O.J. Simpson aclaró si es el padre biológico de Khloé Kardashian, insistiendo en que no hay nada de cierto en el rumor.

Durante su aparición en el pódcast “Full Send” el domingo, el ex corredor de los Buffalo Bills, definitivamente dijo que nunca ha tenido un romance con la madre de Khloé, Kris Jenner, a quien conoció a través de su abogado, Robert Kardashian.

“La gente tiene sus tipos de gustos, ¿verdad? Siempre pensé que Kris era una chica linda”, dijo. “Era muy simpática. Pero yo salía con supermodelos”, aseveró

Cuando se le preguntó si es el padre de la cofundadora de Good American, el ex atleta añadió: “El rumor no es cierto. Ni siquiera está cerca de ser cierto”, concluyó

Robert, el difunto exmarido de la famosa madre, formó parte del equipo legal que defendió a Simpson cuando fue acusado de los asesinatos de Nicole Brown Simpson y su amigo Ron Goldman en 1994. Cabe recordar que Robert murió a los 59 años en 2003.

Aunque Simpson, de 75 años, fue absuelto en 1995, posteriormente fue declarado responsable de la muerte por negligencia de Goldman en una demanda civil interpuesta por la familia de este.

Ya en 2017, Khloé atacó el rumor de que Simpson podría ser su padre biológico, tachando a los trolls que difundieron los susurros de “imbéciles” y “odiadores”.

“Esa gente solo son unos idiotas, pero no me importa lol. Me centro en lo bueno”, dijo en respuesta a un fan que la defendía. “Son todos unos pendejos. Jeje o bien, yo soy feliz mientras ellos generan odio”.

Jenner, de 67 años, admitió previamente haber tenido una aventura durante su malogrado matrimonio con Robert en su libro revelador, “Kris Jenner and All Things Kardashian”.

“Robert había sido el único hombre en mi vida desde que tenía 18 años”, escribió. “No sé por qué estaba teniendo una crisis de mediana edad a los 30, pero así era. Se llamaba Ryan y era productor. Teníamos sexo salvaje en todas partes, todo el tiempo”, dijo en su libro, donde nunca se habló de OJ Simpson.

Kim Kardashian pide orden de restricción contra un hombre que la acosa

Kim Kardashian está teniendo uno de los fines de año más caóticos y espeluznantes de su vida, todo por cuenta de su exesposo Kanye West, sus contratos con Balenciaga y ahora un extraño que la acosa y hace afirmaciones disparatadas, entre las que se encuentra un posible porte de armas al momento de acercarse a la empresaria.

En los últimos tres meses del año, Kim ha estado en el ojo del huracán por asuntos que no ha generado directamente, pero a los que tiene que responder de forma rotunda y con toda la propiedad del caso, pues su fama y sus seguidores se lo exigen, a tal punto de que ella siempre es la que termina en las portadas de las revistas y periódicos sensacionalistas.

Andre Persaud, quien desde agosto se viene presentando en el domicilio de Kim Kardashian sin invitación previa y lo ha hecho mínimo en tres ocasiones. En una de ellas se dice que el hombre afirmó estar armado, lo que generó pánico en la empresaria, quien ya ha sido víctima de robos a mano armada, como el que le sucedió en una lujosa suite en un hotel en París.

El equipo de abogados de Kim estuvo en la mañana de hoy, tal como lo informa TMZ, pidiendo una orden de restricción contra Persaud, alegando que es un peligro para la famosa, pues este hombre también ha hablado en las redes sociales sobre Kim y dice que se comunica con ella telepáticamente.

La restricción contra Persaud fue concedida y este hombre no podrá acercarse a menos de 100 yardas de la más famosa de las Kardashian, ni podrá solicitar contacto con ella, todo en un periodo de cinco años.