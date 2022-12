Parecen gemelas: el impresionante parecido de una Tiktoker con JLO que causa furor en redes sociales

Jennifer López se ha convertido en toda una diva de los escenarios y su música se escucha, baila y disfruta en todos los lugares del mundo. Un éxito más que merecido del que ella disfruta actualmente, más plena y relajada que nunca a sus 53 años de edad.

Cabe mencionar, que los ojos de la opinión pública han estado puestos en las relaciones sentimentales de la mujer, quien ha salido con varios personajes del mundo del entretenimiento internacional, entre los que se destacan Marc Anthony, Criss Judd, P. Diddy, Wesley Snipes, entre otros.

El pasado 6 de julio, Jennifer López y Ben Affleck revivieron su romance y finalmente decidieron casarse en Las Vegas, Estados Unidos. La pareja de famosos había estado comprometida en 2002 antes de romper en 2004.

Recientemente, en redes sociales se han hecho virales las fotografías de Eve una joven de República Dominicana que se hizo viral, gracias a su parecido con la actriz y cantante Jennifer López. La dominicana es reconocida en las plataformas digitales de su país porque sube videos de como maquillarse y lucir bien para toda ocasión; sin embargo, sus videos se vilarizaron, aún más, cuando sus seguidores empezaron a notar el parecido físico que tiene con la cantante y actriz.

Aprovechando la vilarización de los videos y la atención que estaba logrando, la dominicana creó una cuenta de TikTok en la que replica los outfits de JLo, looks que también comparte por medio de su cuenta personal en Instagram, donde actualmente cuenta con alrededor de 103 mil seguidores. La dominicana está casada y tiene dos hijos.

“Deberías ser su doble de cuerpo. Gemelas”; “Te pareces a ella. La amo tanto. Estás preciosa”; “Sé que he dicho esto antes, pero creo que eres más bonita”; “Es una locura lo mucho que te pareces”, y “Que alguien le diga a JLo que venga a buscar a su hija”, estos son algunos de los comentarios que recibe la dominicana en sus publicaciones.

“No durará”: ex de Jennifer López lanzó fuertes declaraciones tras boda de la actriz con Ben Affleck

Jennifer López y Ben Affleck revivieron su romance y finalmente decidieron casarse en Las Vegas, Estados Unidos. Tras la boda, apareció el cubano Ojani Noa, quien fue el primer esposo de Jennifer López. Lo hizo para lanzar fuertes declaraciones en contra de la artista. Dijo que, supuestamente, estaba feliz de que ella hubiera vuelto con el actor Ben Affleck, pero que tenía “la sensación de que esto no durará”.

“A Jen le encanta estar enamorada, pero ha estado comprometida seis veces. Ben es el cuarto marido. Yo fui el marido número uno y ella me dijo que era el amor de su vida. Cuando nos acostamos en la cama en nuestra noche de bodas, ella dijo que estaríamos juntos para siempre. Estoy feliz de que haya vuelto con Ben, pero tengo la sensación de que esto no durará”, dijo Ojani Noa a Mail on Sunday.

El actor cubano, que estuvo casado con López entre 1997 y 1998, también dijo creer que su ex “se casará siete u ocho veces”, ya que le costaba “verla alguna vez estableciéndose con una sola persona”.

“Se esfuerza por avanzar constantemente en su vida profesional, pero también en su vida privada”, agregó en el medio citado anteriormente, donde señaló que cuando estaba con López se sentía el “Sr. Cenicienta”.

El actor cubano y la artista se conocieron en 1996 cuando él trabajaba como mesero en el restaurante de Miami de Gloria Estefan, después de que él huyó de Cuba.