Kim Kardashian prendió las redes sociales con candentes fotos en la playa

Kim Kardashian dejó a todos con la boca abierta. La estrella de los realities compartió el martes en Instagram una serie de fotos muy sexys en la playa, posando en las olas con un diminuto bikini blanco, o, tal vez un top y una tanga que no estaban pensadas para usar en el agua, teniendo en cuenta que eran completamente transparentes.

“Consejo de vida: hazlo tú”, tituló la fundadora de Skims, quien tiene 42 años. Con respecto publicación, las fotos parecen haber sido tomadas el mes pasado o antes, ya que se ve a Kardashian luciendo el tinte platino que estrenó como parte de su look inspirado en Marilyn Monroe para la Gala Met 2022, el cual luego abandonó por un color rubio miel más oscuro a principios de diciembre.

Ahora bien, sus últimas fotos en bikini llegan pocas semanas después de que Kardashian finalizara su divorcio de Kanye West, con quien comparte cuatro hijos: North, de 9 años, Saint, de 7, Chicago, de 4, y Psalm, de 3.

Después de solicitar el divorcio con el fundador de Yeezy a principios de 2021, la estrella de ‘Kardashians’ salió con Pete Davidson durante nueve meses; la pareja se dejó en agosto.

No obstante, vuelven los rumores sobre la situación sentimental de Kim Kardashian y ahora estaría saliendo con Drake y frente a esta nueva situación, su exesposo Kanye West no podría aceptarlo.

Empieza a escribirse otro capítulo en la polémica separación de la famosa Kim Kardashian y el rapero Kanye West, que ya ha tenido un recorrido álgido entre líos legales por la custodia de sus cuatro hijos y todo el revuelo que se armó por los comentarios antisemitas y racistas del rapero.

Estos también han salpicado a la empresaria, pues todos los medios terminan apuntando a ella con cualquier disparate del cantante.

Sin embargo, esta vez la noticia es muy beneficiosa para la más mediática del “klan”, pues al parecer el amor le volvió a sonreír, con alguien igual de conocido y famoso a ella, asunto que la misma Kardashian estaría buscando. Esto porque, con todo el “bololó” con West y su ruptura con Pete Davidson, la ha dejado sola, desamparada y con un nivel más bajo del que manejaba antes.

Heat World fue el medio que volvió a poner a Kim en el juego del amor y todo porque asegura que una fuente cercana a la empresaria confirmó que Kim se ha estado viendo en secreto con el rapero Drake. Este es uno de los hombres con los que Kanye West ya le habría creado rumores de infidelidad, asunto que tanto el cantante como la socialité se encargaron de desmentir públicamente.

Como si se tratara de un gran karma, parece que la química entre el intérprete de Passion Fruit y la abogada es perfecta y los dos han decidido darse una oportunidad. Al principio, Drake no estaría muy a gusto con tener una nueva pelea con West; sin embargo, luego de todo lo absurdo que ha sucedido alrededor de Ye, el canadiense decidió irse con toda por el corazón de la Kardashian, quien también estaría muy entusiasmada, pues el rapero le representa un buen prospecto a su nivel, no como su exnovio, que apenas está consolidándose como comediante.

El caso es que esta fuente anónima le declaró al medio norteamericano que Kim y Drake se están encontrando en “un restaurante de lujo en Los Ángeles”, a donde llegan debidamente escoltados y camuflados para que nadie los vea y así pasar desapercibidos, dándole rienda suelta al idilio. “Drake encuentra a Kim muy ardiente y le agrada la idea de encontrarse y ver a dónde los llevan las cosas”, declara el informante.

Cabe resaltar que la pelea entre West y Drake data desde 2020, cuando Ye decidió sacar al canadiense de la canción All of the Lights, asunto que los enemistó y los llevó a hacer varias locuras, más por parte del intérprete de Stronger. Drake solo se atrevió a decir que Kim era demasiado para Kanye, lo que llevó al exesposo de la Kardashian a filtrar la dirección física de Drake y no faltó el desadaptado que llegó allá buscando una foto del artista.