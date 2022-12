Kim Kardashian pide orden de restricción contra un hombre que la acosa

Kim Kardashian está teniendo uno de los fines de año más caóticos y espeluznantes de su vida, todo por cuenta de su exesposo Kanye West, sus contratos con Balenciaga y ahora un extraño que la acosa y hace afirmaciones disparatadas, entre las que se encuentra un posible porte de armas al momento de acercarse a la empresaria.

En los últimos tres meses del año Kim ha estado en el ojo del huracán por asuntos que no ha generado directamente, pero a los que tiene que responder de forma rotunda y con toda la propiedad del caso, pues su fama y sus seguidores se lo exigen, a tal punto de que ella siempre es la que termina en las portadas de las revistas y periódicos sensacionalistas.

Lo primero que la mantuvo en vilo durante este año fue su ruptura con Pete Davidson, con quien salió durante varios meses, pero las cosas no se dieron y a los dos les tocó decirse “no más”, pues ella tiene una agenda muy apretada y muchos líos familiares, y él está en el mejor momento de su carrera, en el que no puede dar más de lo que puede, asunto que a Kim no le funciona.

Kim tuvo que llorar a Pete en su hogar mientras cuida de sus cuatro hijos North, Saint, Chicago y Psalm, quienes ahora tiene que compartir con su exesposo Kanye West, quien ha sido más un dolor de cabeza que una ayuda para la estudiante de derecho, pues el rapero ha cometido tantas locuras y disparates desde octubre que le ha tocado enfrentarse a todo el mundo y su mejor opción es desviar la atención en la más mediática del “klan”, su exesposa.

Así es como Kim termina en la mitad de todas las polémicas de West, pues cada vez que Kanye hace un comentario antisemtita y afirma que “le gusta Hitler”, el cantante se inventa una infidelidad random de Kim y ella termina recibiendo el peso de la polémica, la noticia y la maldad.

Adicional a eso, las marcas con las que trabaja Kim le están jugando una muy mala pasada, como Balenciaga, quien decidió publicar una campaña publicitaria usando niños en medio de accesorios y utilería que hace referencia al sadomasoquismo y a pleitos legales sobre pornografía infantil, lo que desató un revuelo de Padre y Señor Nuestro que terminó exigiendo una declaración oficial de la Kardashian, a quien la obligaron a dar su postura, que siempre ha sido la de salvaguardar la vida y la dignidad de los menores.

A todo este contexto se le suma un hombre llamado Andre Persaud, quien desde agosto se viene presentando en el domicilio de Kim Kardashian sin invitación previa y lo ha hecho mínimo en tres ocasiones. En una de ellas se dice que el hombre afirmó estar armado, lo que generó pánico en la empresaria, quien ya ha sido víctima de robos a mano armada, como el que le sucedió en una lujosa suite en un hotel en París.

El equipo de abogados de Kim estuvo en la mañana de hoy, tal como lo informa TMZ, pidiendo una orden de restricción contra Persaud, alegando que es un peligro para la famosa, pues este hombre también ha hablado en las redes sociales sobre Kim y dice que se comunica con ella telepáticamente.

La restricción contra Persaud fue concedida y este hombre no podrá acercarse a menos de 100 yardas de la más famosa de las Kardashian ni podrá solicitar contacto con ella, todo en un periodo de cinco años. En caso de ir en contra de estas restricciones, podría ir a la cárcel de forma inmediata, información que ya tiene muy interiorizada el equipo de seguridad de Kim, que es uno de los mejores de todo Hollywood y que también tiene a su cargo la seguridad de los cuatro hijos de ella, nómina que la famosa paga por mitad con Kanye, pues él tiene que pasar, además de la manutención, dinero para los gastos médicos y de seguridad de los pequeños.