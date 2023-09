Atención: MORAT confirma concierto en Bogotá en el 2024: ¿cuánto cuestan las entradas?

Aunque había varios rumores y pistas que indicaban que Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Simón Vargas y Martín Vargas se presentarían de nuevo en la ciudad de Bogotá, hasta el momento, la información sobre el concierto, y la respectiva fecha no había sido confirmada por ningún medio de manera oficial.

“La primera vez que tocamos en un escenario en Bogotá fue en nuestro colegio, y aunque todavía no éramos una banda, ya tocábamos juntos. La primera vez que tocamos en un bar en Bogotá fue en el 2012, en la Thea, y aunque éramos menores de edad, tocábamos cada martes nuestras primeras canciones. La primera vez que nos fuimos de Bogotá fue el 2015, y ahí empezamos a viajar, a conocer gente increíble y culturas diferentes a la nuestra, siempre juntos y siempre por la música”, indicó Juan Pablo Isaza.

“Hola a todos, que chimba de día. Solo paso por acá para decirles que de verdad esto nunca lo dábamos por hecho, esto sigue siendo surreal. Es un sueño que estamos anunciando hoy, un concierto como estos, en la casa, en Bogotá, gracias a todo el mundo por estar tan pendiente, por apoyar desde hace tanto, por creer en el proyecto. No saben la producción y el concierto que vamos a hacer, no saben, no saben”, mencionó en medio de una notable emoción.