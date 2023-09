MTV Video Music Awards 2023: conozca la lista completa de ganadores y nominados

En la noche del 12 de septiembre del 2023 se llevó a cabo la gala de los Premios MTV Music Videos Awards, también conocidos como VMAS, los cuales entregan galardones a los artistas más importantes a nivel mundial teniendo el cuenta la producción y realización de sus videos musicales. En la más reciente entrega se llevaron a cabo importantes presentaciones de algunos de los artistas más exitosos y escuchados del momento.

Cantantes como Olivia Rodrigo, Shakira, Karol G, Taylor Swift, Demi Lovato, Cardi B con Megan Thee Stallion y Doja Cat brillaron en el escenario e interpretaron algunas de sus más exitosas canciones.

Shakira en los MTV VMAs 2023 | Foto: Getty Images

Uno de los momentos más icónicos de la noche fue cuando las colombianas Shakira y Karol G recibieron el premio de la categoría ‘Mejor colaboración’, recibiendo aplausos y halagos por medio de redes sociales, pues la canción ‘TQG’ ha sido una de las más escuchadas durante los últimos meses y se ha posicionado en las listas musicales más importantes del mundo.

NEWARK, NUEVA JERSEY – 12 DE SEPTIEMBRE: Shakira y Karol G aceptan el premio a la Mejor Colaboración por “TQG” en el escenario durante los MTV Video Music Awards 2023 en el Prudential Center el 12 de septiembre de 2023 en Newark, Nueva Jersey. (Foto de Theo Wargo/Getty Images para MTV) | Foto: Getty Images for MTV

Los nominados y ganadores de las categorías más importantes de la noche fueron:

Video del año

Doja Cat – Atention

Miley Cyrus – Flowers

Nicki Minaj – Super Freaky Girl

Olivia Rodrigo – Vampire

Sam Smith, Kim Petras – Unholy

SZA – Kill Bill

Ganadora: Taylor Swift – Anti-Hero

Taylor Swift en los MTV VMAs 2023 | Foto: Getty Images

Artista del año

Beyoncé

Doja Cat

Karol G

Nicki Minaj

Shakira

Ganadora: Taylor Swift

Canción del año

Miley Cyrus – Flowers

Olivia Rodrigo – Vampire

Rema y Selena Gómez – Calm Down

Sam Smith, Kim Petras – Unholy

Steve Lacy – Bad Habit

SZA – Kill Bill

Ganadora: Taylor Swift – Anti-Hero

Taylor Swift | Foto: Evan Agostini/Invision/AP

Mejor artista nuevo

GloRilla

Kaliiii

Peso Pluma

PinkPantheress

Reneé Rapp

Ganadora: Ice Spice

Actuación push del año

Agosto de 2022: Saucy Santana – Booty

Septiembre de 2022: Stephen Sanchez – Until I Found You

Octubre de 2022: JVKE – Golden hour

Noviembre de 2022: Flo Milli – Conceited

Diciembre 2022: Reneé Rapp – Colorado

Enero de 2023: Sam Ryder – All The Way Over

Febrero de 2023: Armani White – GOATED

Marzo de 2023: Fletcher – Becky’s So Hot

Mayo de 2023: Ice Spice – Princess Diana

Junio de 2023: FLO – Losing You

Julio de 2023: Lauren Spencer Smith – That Part

Ganadores: Abril de 2023: Tomorrow X Together – Sugar Rush Ride

Mejor Colaboración

David Guetta y Bebe Rexha – “I’m Good (Blue)”

Post Malone, Doja Cat – “I Like You (A Happier Song)”

Diddy con Bryson Tiller, Ashanti, Yung Miami – “Gotta Move On”

Metro Boomin con The Weeknd, 21 Savage y Diddy – “Creeping’ (Remix)”

Rema y Selena Gómez – “Calm Down”

Shakira y Karol G | Foto: Getty Images for MTV

Mejor Pop

Demi Lovato – Swine

Dua Lipa – Dance The Night (From Barbie The Album)

Ed Sheeran – Eyes Closed

Miley Cyrus – Flowers

Olivia Rodrigo – Vampire

P!NK – Trustfall

Mejor Hip-Hop

Diddy con Bryson Tiller, Ashanti, Yung Miami – “Gotta Move On”

DJ Khaled con Drake y Lil Baby – “Staying Alive”

GloRilla y Cardi B – “Tomorrow 2″

Lil Uzi Vert – “Just Wanna Rock”

Lil Wayne con Swizz Beatz y DMX – “Kant Nobody”

Metro Boomin ft Future – “Superhero (Heroes and Villains)”

Ganadora: Nicki Minaj – “Super Freaky Girl”

Nicki Minaj

Mejor R&B

Alicia Keys con Lucky Daye – Stay

Chlöe con Chris Brown – How Does It Feel?

Metro Boomin con The Weeknd, 21 Savage y Diddy – Creepin’ (Remix)

Toosii – Favorite Song

Yung Bleu y Nicki Minaj

Ganadora: SZA – Shirt

Mejor latino

Bad Bunny – Where she goes

Eslabón Armado, Peso Pluma – Ella Baila Sola

Karol G, Shakira – TQG

Rosalía – Despechá

Ganadora: Anitta – Funk Rave