El tierno mensaje del novio de Zulma Rey después de su salida de MasterChef

Dentro de este selecto grupo de personas, se encuentra Zulma Rey, hermosa actriz y modelo conocida principalmente por participar en ‘Francisco el matemático’, ‘Pedro el escamoso’ y ‘Sin senos no hay paraíso’, quien desde el principio del show de cocina llamó la atención de miles de televidentes, pues a pesar de no tener muchos conocimientos en gastronomía, gracias a su esfuerzo, avanzó de una forma sorprendente dentro del programa, sorprendiendo no solo a sus compañeros, sino a Colombia entera.