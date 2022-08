“Atropellan la dignidad”: Aida Victoria Merlano se emberracó por críticas contra Luis Díaz

Aida Victoria Merlano, que actualmente es una de las influenciadoras más reconocidas de Colombia, sorprendió este fin de semana a todos sus seguidores y compartió una situación que le generó mucha molestia.

Mediante las historias de Instagram, la barranquillera mostró el titular de una portal de noticias en el que criticaban a Luis Díaz por comprar un costoso reloj, calificándolo de ser una persona poco humilde.

La creadora de contenidos no dejó pasar por alto esas declaraciones y salió en defensa del jugador del Liverpool. Asimismo, publicó una pequeña reflexión con respecto al trabajo de algunos medios de comunicación.

“Los medios de comunicación, como siempre atropellando la dignidad de quiénes aparecen en sus páginas”, escribió inicialmente Merlano en la publicación, que se hizo viral rápidamente.

Posteriormente, la influenciadora colombiana añadió: “Sean críticos con la información que reciben de los medios y analicen bien a qué noticias le dan clic, porque indirectamente apoyan el amarillismo”.

La joven barranquillera reiteró finalmente en Instagram que los ciudadanos deben mirar muy bien la información que reciben constantemente a través de este tipo de portales de noticias.

Historias Aida Victoria Merlano - Foto: Instagram: Aida Victoria Merlano

Con respecto a lo deportivo, el atacante de la Selección Colombia fue una de las grandes figuras este sábado en la goleada 9-0 como local del Liverpool sobre el Bournemouth, por la cuarta jornada de la Premier League.

Tan solo tres minutos bastaron para que el guajiro anotará su primer gol en Anfield esta temporada. Después de una jugada colectiva que inició por banda derecha, el brasileño Roberto Firmino sacó un centro perfecto para que Díaz se elevara de manera estupenda y, con un cabezazo letal, batiera el pórtico rival y pusiera el 1-0 parcial.

El futbolista colombiano marcó el último tanto del compromiso con otro cabezazo luego de un cobro de esquina en el primer palo, dando un golpe de autoridad como figura del partido.

Luis Díaz habla sobre la Seelcción Colombia

Cabe recordar que Luis Díaz habló la semana pasada con ESPN y se refirió a la llegada del nuevo entrenador de la Selección, el argentino Néstor Lorenzo, y de las expectativas que tiene con la Tricolor de cara al Mundial del año 2026.

“Queremos arrancar de muy buena forma, y ver lo que serán los amistosos que vamos a tener para irnos conociendo cada uno, entre jugadores y el cuerpo técnico, para hacer una gran familia y una gran Selección”, afirmó el exjugador del Porto de Portugal.

Pese a la frustración que expresó por no haber clasificado con Colombia al Mundial de Catar, el jugador se mostró motivado para lo que viene y aseguró que la Selección va a estar en la Copa del Mundo de 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

“Lástima que no pudimos estar en el Mundial, pero bueno, ahora con las nuevas caras vamos a intentar contrarrestar lo que no hicimos en las eliminatorias pasadas. Me veo clasificando de la mano del cuerpo técnico y de cada jugador que tenemos, de gran calidad, para estar en un Mundial”, concluyó en ESPN.