“Me veo en el Mundial de 2026″, la afirmación de Luis Díaz que ilusiona a todo el país

El futbolista de Liverpool se lamentó por no estar con Colombia en el Mundial de Catar 2022.

Luis Díaz es sin duda el mejor futbolista colombiano de la actualidad. Su llegada a uno de los equipos más grandes del mundo, como es el Liverpool, sorprendió a propios y extraños, más aún cuando en su primera temporada se ganó un puesto entre los once titulares y se volvió un jugador fundamental del equipo inglés.

El exjugador de Junior de Barranquilla, a pesar de vivir un gran año futbolístico, no está conforme, ya que no podrá estar con la Selección Colombia en la Copa del Mundo de Catar 2022, siendo uno de los grandes jugadores del mundo ausentes en la cita más importante del planeta fútbol.

Por esto, en una entrevista para el canal deportivo ESPN, el futbolista colombiano se refirió a la llegada del entrenador de la Selección, el argentino Néstor Lorenzo, y de las expectativas que tiene con la Tricolor de cara al Mundial del año 2026.

“Queremos arrancar de muy buena forma y ver lo que serán los amistosos que vamos a tener para irnos conociendo cada uno, entre jugadores y el cuerpo técnico, para hacer una gran familia y una gran Selección”, afirmó el exjugador del Porto de Portugal.

Pese a la frustración que expresó Diaz por no haber clasificado con Colombia al Mundial de Catar, el jugador se mostró motivado para lo que viene y aseguró que la Selección va a estar en la Copa del Mundo que se tiene prevista para ser disputada en Estados Unidos, Canadá y México en cuatro años.

“Lástima que no pudimos estar en el Mundial, pero bueno, ahora con las nuevas caras vamos a intentar contrarrestar lo que no hicimos en las eliminatorias pasadas. (…) Me veo clasificando de la mano del cuerpo técnico y de cada jugador que tenemos, de gran calidad, para estar en un Mundial”, afirmó Lucho en ESPN.

El jugador aseguró, además, que sus compañeros y él siempre dejan todo por la Tricolor y en el nuevo proceso esto no será la excepción. Luis Díaz por ahora se concentra en su equipo, el Liverpool, que no ha tenido, por ahora, el mejor arranque de Premier League.

Luis Díaz habló del mal comienzo del Liverpool y la relación con sus compañeros

El panorama para el Liverpool no ha sido el mejor, pues esta es la primera vez en la era de Jürgen Klopp que el equipo no gana en las tres primeras jornadas.

No obstante, Lucho, fiel a su disciplina y constancia, se destapó este jueves y habló de la mala racha por la que pasa su equipo, además de hablar de la relación que tiene con varios compañeros, entre los que se destacó el egipcio Mohamed Salah.

“Ha sido un comienzo un poco difícil”, dijo el delantero en charla con Sky Sports sobre el inicio. “No es exactamente el comienzo que queríamos para la temporada. Somos un club que sale a ganar tres puntos en cada partido que jugamos”, añadió el cafetero.

Para Lucho, este comienzo no es nada preocupante y advierte lo que pueden hacer él y compañía en esta campaña. “No diría que es problemático para los jugadores o para el entrenador, pero ciertamente todos sabemos que debemos hacerlo mejor”, completó.

Ahora bien, más allá del pobre comienzo del equipo de Anfield Road, Díaz destacó su gran presente, pues en lo que va de esta campaña, ya logró marcar un gol que fue el de la salvación en la fecha 2 ante el Crystal Palace. “He tenido un buen comienzo. Mis propias actuaciones con las que estoy contento, me siento muy bien y he tenido una llegada muy exitosa”, aseveró.

“Estoy muy feliz de estar aquí en este gran club, con algunos jugadores destacados, y es una configuración muy profesional que he experimentado. La clave ahora es mejorar y obtener algunas experiencias buenas para el resto de la temporada”, agregó.

Finalmente, el extremo colombiano, que ha tenido paso por Junior y Porto, habló sobre la relación que tiene con la estrella Salah, jugador que ha sido una pieza emblemática durante los últimos años en Liverpool. “Es estupendo para mí poder compartir posición en el equipo con Mo”, dijo Díaz.