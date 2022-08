Alberto Gamero anunció la fecha de su posible salida de Millonarios

Millonarios es el actual líder de la Liga BetPlay Dimayor, algo que ya no sorprende debido a que en los últimos torneos los azules siempre han estado en la cima de la tabla. Por esta razón, muchos se atreven a afirmar que el club embajador es el mejor equipo de Colombia, pese a que no logra salir campeón desde el año 2017.

Todo esto, sumado al buen fútbol que despliega Millonarios en cada fecha de la fase regular del campeonato, sin importar si juega de local o visitante, hace que su entrenador, Alberto Gamero, sea aplaudido por hinchas azules y también por sus rivales. Sin embargo, el no lograr terminar bien las ligas y no ser campeón, pone la incógnita siempre de cuánto podrá aguantar el estratega samario en el equipo azul sin lograr alzar un solo título.

Por esto último, en las ruedas de prensa se ha hecho muy común la pregunta al técnico azul sobre qué pasaría a final de año en caso de que se repita la historia de los últimos campeonatos y su equipo, a pesar de cabalgar todo el torneo, se “desinfle” en las finales y no logre ganar la estrella 16 para los embajadores.

Ante esta recurrente pregunta, Gamero respondió bastante incómodo, afirmando que ya le “desespera” ese tipo de preguntas y que en caso de que llegue el final de la Liga BetPlay y Millonarios no logre salir campeón, él se marchara del equipo capitalino. Sin embargo, pidió que lo esperen hasta noviembre, mes en el que se conocerá el nuevo campeón del fútbol profesional colombiano.

“Yo lo único que les pido a ustedes (prensa) y a la afición es que me esperen hasta noviembre. Si en noviembre no soy campeón y tengo que irme, me voy. Pero es que todo el año con la misma pregunta que, ay Dios mío, yo ya no hallo ni que contestar. Por eso yo les pido a ustedes que esperen hasta noviembre; si en noviembre no soy campeón y tengo que irme, pues tengo que irme. Uno no se puede matricular en los puestos”, dijo Gamero.

¿Gamero debe irse?

El profe pide tiempo.



Aquí las palabras de el profe Alberto Gamero hace minutos en rueda de prensa:

El entrenador fue bastante contundente pidiendo que no le siguieran preguntando lo mismo, ya que la sola pregunta lo desespera. Sin embargo, su respuesta generó comentarios divididos en la hinchada azul, pues si bien una parte está de acuerdo en que si no logra el objetivo debe irse, otra gran parte de la afición considera que el proceso de Gamero ha sido muy bueno y sería una mala noticia para el equipo su salida.

Millonarios viene de derrotar el pasado miércoles al Deportivo Independiente Medellín en condición de visitante, en el duelo de ida por la semifinal de la Copa BetPlay, por lo que los azules pusieron un pie en la gran final del certamen copero. Esto, sumado a sus buenos números en Liga, hace que, indudablemente, los dirigidos por Alberto Gamero sean los principales favoritos a ser los campeones tanto de la Liga como de la Copa.

A pesar de esto, hay desconfianza en el equipo azul. Ya que este presente no es nuevo para Millonarios y la verdadera prueba de fuego que deberá superar el equipo son las finales del fútbol colombiano, donde por una u otra razón, el equipo no ha sido capaz de responder a las expectativas de su hinchada en los últimos años.