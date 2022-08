El equipo colombiano del que se fue enamorado Jero Freixas tras su paso por Colombia

El creador de contenido argentino Jero Freixas se ha hecho popular en los últimos años a través de las redes sociales por un novedoso formato de humor deportivo. Junto a su esposa, el influenciador hace videos hablando de la actualidad del fútbol y mezclando el tema con situaciones comunes de una pareja de casados. Esto ha sido todo un éxito entre los futboleros en internet.

En los últimos días, el argentino estuvo de visita en Bogotá, por lo que se robó la mirada de muchos que lo llenaron de regalos e invitaciones durante su estadía en la capital del país. Sin embargo, por el poco tiempo en que permaneció en Colombia, Freixas solo pudo asistir a algunos programas deportivos, al estadio Nemesio Camacho El Campín y al estadio Metropolitano de Techo.

Durante su visita y en repetidas ocasiones le preguntaron al influencer cuál era el equipo que prefería en el fútbol profesional colombiano, y aunque el argentino habló muy bien de dos equipos grandes de Colombia, sorprendió eligiendo a uno que muchos no se esperaban.

Millonarios fue el que más interés mostró en la celebridad de internet. Además de regalarle la camiseta del club, los azules lo invitaron al estadio El Campín a ver el partido en un palco, frente a Jaguares de Córdoba por la Liga BetPlay. Y, como si fuera poco, el club se encargó de llevarlo al camerino para que conociera a los jugadores del equipo embajador.

Por esta razón, muchos se esperaban que Jero Freixas eligiera al equipo azul como su favorito en Colombia, pero no fue así. El argentino aclaró que si bien se había sentido muy atendido por el equipo capitalino y había admirado a sus jugadores, el nombre de Millonarios lo hacía pensar en River Plate de Argentina, por lo que no podría ser hincha del equipo azul.

En sus cuentas de redes sociales, el creador de contenido dejó claro que es hincha de Independiente de Avellaneda, por lo que manifestó que si fuera colombiano tendría que ser hincha del América de Cali. Ya que el escudo del equipo escarlata lo hace recordar el apodo de su club en Argentina y además los hinchas de Independiente en su país suelen simpatizar con ‘La Mechita’.

“Millonarios es River y a ellos les dicen ‘millonarios’, el club con el que más se identifica la gente de Independiente es con América de Cali”, afirmó el argentino en una entrevista a Bolavip.

Desarmando mi valija de Colombia. Creo que no me faltó nada. pic.twitter.com/RQvyfXABTp — Jero Freixas (@jerofreixas) August 23, 2022

Pero la verdadera sorpresa llegó cuando Freixas se disculpó con Millonarios por toda la atención que recibió por parte del equipo azul, y confesó que el equipo que se llevaría en el corazón era el modesto Fortaleza que juega en la segunda división del fútbol colombiano.

“Que me perdone la gente de Millonarios, pero me quedo con Fortaleza, me voy con el más débil. Primero, me encantó Millonarios, me encantó ir a El Campín y conocer su historia y a los jugadores, Macalister es muy buena onda, es un histórico, todo fue muy lindo”, dijo.

El creador de contenido no solo eligió a Fortaleza por ser el equipo más pequeño del que recibió regalos, ya que el club bogotano también lo invitó al estadio Metropolitano de Techo en la capital para que viera uno de los juegos del Torneo BetPlay de la segunda división del fútbol colombiano.

El argentino, además, recalcó el gran trabajo que hace Fortaleza en redes sociales buscando nuevos hinchas desde el humor y la paz en los estadios; también recordó que el equipo de la capital tendría que haber ascendido a primera división el año pasado, pero un polémico final del campeonato le dio finalmente el ascenso al Unión Magdalena.

“Me gustó Fortaleza, me encantó lo que están haciendo como club, es alguno necesario para el fútbol, despertar aficiones para las nuevas generaciones que se alejan por la violencia. Además, me pareció muy injusto lo que pasó cuando iban a ascender, hubo una cosita medio sucia, eso me hizo quererlos un poco más”, finalizó diciendo Jero Freixas.