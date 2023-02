“Barbie”, le dicen a Rafaella, hija de Marbelle, por foto en crop top y tanga

Marbelle es una de las mujeres más polémicas del país y solo hay una chica que la nivela en carácter, belleza e inteligencia, su hija Rafaella, quien no solo ha mostrado el gran talento musical que heredó de su madre, sino que ha generado uno que otro encontrón en las redes sociales con algunos usuarios que, como a su mamá, la critican por su color de pelo, lo que muestran en sus perfiles o sus opiniones.

Sin embargo, esta vez Rafaella no está en el foco de los medios de comunicación por algo que haya dicho en defensa de su madre o alguna polémica que ella misma haya creado; todo lo contrario, la cantante enamoró a sus más de 988 mil seguidores con una imagen en la que muestra mucha piel y su tan envidiada figura, pues sus curvas son casi perfectas y le dan una armonía prodigiosa a su cuerpo.

La cantante muestra todos sus momentos memorables en sus redes sociales. Foto: Instagram @rafaellamusik. - Foto: Foto: Instagram @rafaellamusik.

La imagen está en la última publicación de la joven en su perfil personal de Instagram, donde mostró el hermoso lugar donde estuvo de paseo disfrutando del campo y la naturaleza propia del Neusa, Cundinamarca, uno de los sitios turísticos más visitados del departamento y que acoge a diferentes emprendimientos en la actualidad.

Rafaella mostró todo lo que pudo disfrutar en dicho sitio, pero lo que realmente cautivó a todos sus seguidores fue la imagen donde se ve con un crop top manga corta de lana que dejaba al aire su abdomen plano, que combinó con una tanga diminuta del mismo tono que se añadía perfectamente a sus caderas y le daba el marco perfecto a sus largas y tonificadas piernas.

La hija de Marbelle también canta, talento que heredó de su madre. Foto: Instagram @rafaellamusik. - Foto: Foto: Instagram @rafaellamusik.

De inmediato sus fanáticos se decantaron en elogios con frases como: “🌟Pareces una barbie!!🌟”, “Qué cuerpo tan bonito, pareces una barbie😍👏🔥”, “Churrita preciosa!!!”, “Qué hermosa estás. Eras poco agraciada de niña, pero creciste muy hermosa, pareces una Barbie”, “Si el universo conspirara para coincidir en el camino de los dos, me escaparía contigo 😉🌻”, “Jummmm está niña se ve superdistinta, bien por ella”.

Por otro lado, algunos de los cibernautas criticaron la delgadez de la cantante, atinando a decir que debe ponerle atención a su salud, pues “parece que tuviera anorexia”, comentarios que la cantante omite, pues ella sabe muy bien que su cuerpo es bello tal cual es y nadie tiene derecho a opinar sobre él.

“Sé quién es mi mamá”: Rafaella sale en defensa de su madre

Marbelle se ubicó como una de las artistas colombianas más polémicas de los últimos años, debido a una serie de opiniones y críticas que lanzó a través de redes sociales. La cantante fue blanco de reacciones por sus fuertes comentarios relacionados con temas políticos y sociales.

A pesar de todo el alboroto que se formó en los escenarios virtuales por sus publicaciones o pullas, la celebridad colombiana decidió tomar distancia de estos temas y centrarse en su actual trabajo, donde busca la mejor voz de todos los realities de música de Caracol. Marbelle se mostró emocionada con esta labor, compartiendo un poco de su talento y conocimiento vocal.

Sin embargo, recientemente, la que sacó la cara por ella ante los constantes cuestionamientos fue su hija menor Rafaella Chávez, fruto de la relación que sostuvo con Royne Chávez. La joven cantante fue entrevistada en un evento de moda en el que participó y fue contundente con la respuesta que dio sobre su progenitora.

Rafaella es muy fiel a su madre, la defiende en todo. Foto: Instagram @rafaellamusik. - Foto: Foto: Instagram @rafaellamusik.

De acuerdo con lo que quedó registrado en un diálogo que sostuvo Rafaella con Lo sé todo, del canal UNO, su apoyo a Marbelle es firme y pleno, sin importar la ola de críticas que reciben ambas en las plataformas digitales. La artista no dudó en asegurar que cualquier opinión era válida, por lo que la gente debía respetar lo que pensara su mamá.

“Pienso que cada persona tiene la libertad y el derecho de expresarse y de tener una opinión completamente diferente a los demás”, dijo en la conversación con el medio de entretenimiento.

La colombiana también señaló que sabía perfectamente quién era su mamá, por lo que no necesitaba que la gente entendiera cómo eran las cosas en un entorno lejano a los medios o las redes sociales. “Yo sé quién es mi mamá y así muchos no lo entiendan y no puedan ver de cerca quién es, hay muchos que sí y con eso me quedo”, agregó con bastante seguridad.