Marbelle confesó que pensó en dejar su carrera; un colega la detuvo en esta radical decisión

Marbelle es una de las artistas colombianas más controversiales del momento, debido a su posición sobre algunos temas y las constantes peleas que tiene a través de redes sociales con políticos y famosos de la farándula. Sin embargo, la cantante brilla con su voz y su talento, pese a las críticas en diferentes espacios como Twitter e Instagram.

Lejos de sus pensamientos relacionados con la situación que afronta el país con los cambios de gobierno, la colombiana volvió a robarse las miradas de los curiosos con su participación en La descarga, donde actualmente es una de las mentoras. La artista popular volvió a dar de qué hablar y despertó reacciones con una revelación que hizo recientemente sobre su carrera.

De acuerdo con lo que quedó registrado en una entrevista con La red, Marbelle le confesó a Carlos Giraldo que su trabajo musical siempre ha estado ligado con su vida personal y emocional, por lo que existen huecos en su trayectoria profesional. La cantante se sinceró y mencionó que llegó a perder proyectos por el alboroto interno que atravesó en relaciones y vínculos afectivos.

“Porque mi carrera siempre ha estado conectada con mi corazón y con lo que va pasando en mi vida. Y aparte de todo el tema de mánager y de contratos, más todo lo que hay detrás, mi vida emocional ha tenido cambios y, en algún momento, cuando me separé, tenía un disco casi listo para lanzar, pero ese disco se perdió en esa separación”, dijo.

No obstante, fue clara en que existen situaciones que la marcaron internamente, por lo que llegó a pensar en dejar la música y alejarse por completo de la industria. “En resumen, simplemente mi vida estaba conectada con cada momento de mi carrera, y cuando esto pasó tuve ese gran bache desde la canción de Karol hasta ‘Pa’ todo el año’”, enfatizó.

Marbelle contó que Pipe Bueno fue el encargado de frenar esta decisión, ya que estuvo muy cerca de cerrar este capítulo en su vida.

“Pipe me dice: ‘Óyeme, me encantaría hacer una canción contigo’. Le digo: ‘Pipe, realmente no quiero volver a cantar. No quiero volver a cantar’. Muchas veces lo he considerado, incluso hasta hace poco también lo he considerado”, relató.

“Me dice Pipe: ‘¿Cómo así que no quieres cantar más? No, espera. Grabamos esta canción y de aquí en adelante puedes hacer lo que te dé la gana’”, agregó, abriéndole las puertas a Adicta al dolor, uno de sus éxitos más fuertes hasta el momento.

Marbelle terminó llorando en ‘La descarga’ y reveló inesperado detalle de su fallecida madre

Raymond Céspedes no dudó en reflejar su felicidad al conseguir que los cuatro jurados presionaran el botón para continuar a la siguiente etapa y así luchar entre los mejores. El cartagenero, de 26 años, quiso agradecer por la oportunidad y el voto de confianza que depositaron en él, ya que buscaba cumplir sus sueños y triunfar en la música.

Lo que se robó las miradas de los seguidores de La descarga fue un emotivo momento en el que el cantante le dedicó unas palabras a su mamá, quien antes le había pedido perdón por situaciones que atravesaron en el pasado. El talentoso concursante habló de la lucha de su madre contra el cáncer y el sueño que le cumplió a ella.

“Estoy aquí cumpliendo el sueño de alguien más, y es el de mi madre. Si hay una persona valiente, esa es mi mamá. Luego de haber tenido cáncer y haber pasado por cuatro cirugías, gracias a Dios está bien”, relató Céspedes, donde se mostró acongojado.

“Quiero aprovechar para decirle que no me tiene que pedir perdón por nada, porque sé que los padres quieren lo mejor para sus hijos, y quizás en su tiempo ella no tuvo la oportunidad, pero gracias a Caracol yo lo estoy viviendo”, agregó el concursante, quien mencionó que, aunque su progenitora no estaba de acuerdo con que él se dedicara a la música, ella siempre tuvo ese sueño de triunfar en el canto.

En medio de las lágrimas que soltó el artista, el cantautor Santiago Cruz se acercó adonde él estaba y le comentó un poco de una historia similar que atravesó con su mamá, quien le pidió constantemente que estudiara antes de dedicarse a la música.

Al escuchar estas palabras, la cámara enfocó a Marbelle, quien estaba limpiándose unas lágrimas y reflejando lo conmovida que estaba con esta historia de vida. La intérprete de Adicta al dolor no se quedó callada e intervino para recordar a su fallecida madre y hablar de un detalle que ella tuvo a lo largo de su vida.

“Cumplir el sueño de alguien más es la realidad de la esencia de lo que soy ahora. Yo cumplí el sueño que mi madre no pudo cumplir. Te puedo decir que ella (la madre de Raymond Céspedes) en el fondo está esperando esto, tu realización, porque más allá de ser su sueño se convirtió en el tuyo. Llegaste al lugar que era, creo que aquí harás grandes cosas”, dijo la artista popular, quien se secó sus ojos y no evitó plasmar lo emocionada que estaba.