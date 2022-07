Camilo contó cómo le pidió a Ricardo Montaner la mano de Evaluna

Camilo y Evaluna conforman una de las parejas más populares en el mundo de la farándula. Hace dos años se casaron y fruto de su amor nació Índigo, su primera hija. A través de redes sociales, ambos suelen compartir detalles de su relación, sin embargo, aún quedaba una pregunta por contestar: ¿cómo fue la pedida de mano?

La relación entre Camilo y Evaluna ha conmovido a millones de internautas, quienes los siguen en redes sociales como Instagram. El intérprete de Vida de rico acostumbra a compartir emotivos momentos junto a la familia Montaner, así mismo, ha sorprendido a su esposa con detalles bastante especiales.

En una entrevista con el medio español Cadena dial, Camilo relató la curiosa anécdota del momento en que se reunió con Ricardo Montaner para pedir la mano de su hija Evaluna.

“El día que yo le pedí la mano de Evaluna a Ricardo fue muy chistoso y muy curioso. Estábamos en la finca que ellos tenían antes en las afueras de Miami, y yo dije: ‘Bueno voy por esta’. Evaluna estaba yendo por allá a hacer una terapia, y yo me quedé con Ricardo”, comentó el cantante colombiano.

Camilo comentó que, en ese momento, lo invadió el nerviosismo, pues Ricardo Montaner se le quedó viendo, como si sospechara que estaba planeando algo. “Nos sentamos y él me miraba y yo estaba verde, y le dije: ‘Montaner tengo que hablar contigo’. Esta frase es horrible, esta frase da miedo”, anotó.

No obstante, los nervios de Camilo habrían alertado a Montaner. Fue como si le hubiera leído la mente. En consecuencia, el intérprete de Tan enamorados y Solo con un beso le facilitó el camino a su actual yerno, orientándolo para que la conversación fluyera.

“Él me dijo: ‘Mira, chico, te voy a decir una cosa, cuando yo fui a pedir la mano de Marlene a su papá y a su hermano…’, empezó a hablarme y yo pensé: ‘¿Este tipo cómo sabe que le voy a pedir esto’? Yo no dije ni una sola palabra, él lo dijo todo y al final me expresó que yo no tenía que demostrarle nada”, recordó Camilo.

“Te extraño”: la emotiva publicación que Ricardo Montaner le dedicó a Evaluna

En redes sociales, el cantante venezolano Ricardo Montaner continúa compartiendo momentos familiares, resaltando el gran amor que tiene por sus hijos, esposa y nietos. Sin embargo, esta vez aprovechó para enviar un mensaje a su hija Evaluna, quien se encuentra junto con Camilo Echeverry, su esposo, en medio de una gira musical.

En la última publicación del cantante venezolano, este aprovechó para publicar un video de su hija menor, un fragmento de una de las recientes producciones musicales de Evaluna llamada ‘Refugio’, y en la descripción Montaner expresó tiernamente: “Te extraño Evaluna”.

Cabe resaltar que la hija menor de Montaner ha estado por mucho tiempo cerca de su casa familiar, incluso tras su matrimonio con Camilo Echeverry y, aún más en el embarazo de su primera hija; sin embargo, desde hace algunos meses ha estado cumpliendo compromisos en el Antiguo Continente, así como haciendo viajes relámpago para visitar a sus padres.

En la publicación, los seguidores aprovecharon para enaltecer la voz y la dulzura que profesa Evaluna, indicando que la nueva producción musical de la cantante era de su agrado y exaltando los valores de la familia Montaner.

“Amo esa niña y esa canción la escucho a diario... Esos matices de Evaluna. Dios bendiga su niña”. “Que familia más hermosa, ojalá y los conozca algún día” y “Qué hermosa canción y tú cantas como los ángeles”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

Es de resaltar que, horas antes de publicar el video de Evaluna, el abuelo Ricardo Montaner también publicó una fotografía de la pequeña manita de Índigo, la hija de la cantante, publicación en la que expresó exactamente lo mismo: “Te extraño... Índigo”.