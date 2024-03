Cardi B, tras declararse fan de Shakira, publicó particular video por su colaboración en nuevo disco: “Estoy tan nerviosa”

La barranquillera destapó que este disco se llamaría Las mujeres ya no lloran y hacía alusión a la famosa canción que le dio muchos éxitos en 2023, titulada BZRP Music Session #53 . Allí centraría todo lo que cargó en su corazón durante los últimos años, regalando una parte de ella a su público y fieles seguidores.

Shakira no se guardó nada y, a pocos días de que se estrene el álbum, mostró quienes serían sus aliados para las canciones que se estrenarán a inicios de 2024. Una de ellas fue Cardi B, con quien se le vio interactuar y compartir en distintos espacios.

“Yo he estado tan orgullosa de ella. Ella es una leyenda, pero Shakira no ha hecho música en largo tiempo y viene de un divorcio y ha venido tan fuerte. Ella está haciendo muy buena música, sus canciones me hacen querer tener problemas en mi matrimonio”, dijo en aquel entonces.