Carla Giraldo reveló la última y conmovedora conversación que tuvo con su mamá antes de morir

Carla Giraldo es una de las actrices con mayor reconocimiento que hay en el país, gracias a su amplia trayectoria en la televisión, en la que ha participado en un gran número de producciones desde los 12 años.

Durante los últimos meses la hemos visto en una nueva faceta, la de presentadora del reality La casa de los famosos Colombia, donde con su participación ha sido centro de amores y odios.

Justo antes de iniciar este nuevo proyecto, Carla vivió un duro momento en su vida, como lo fue el de la muerte de su madre, con quien, aunque estaban alejadas, tuvo la posibilidad de mantener una conversación poco antes de morir.

Carla Giraldo | Foto: Instagram @carlagiraldo

Así lo reveló en entrevista con Laura Acuña y su programa para YouTube, La sala de Laura Acuña, donde Giraldo abrió su corazón para comentar cómo fueron estos últimos días de vida de María del Rosario Quintero, su mamá.

“Mi mamá muere un día antes del lanzamiento de La casa de los famosos y todo el mundo me funó en redes: ‘¿Su mamá se murió y usted está trabajando ya y está sonriendo?’. Sí, porque eso era lo que ella quería”, inició contando la actriz.

La última llamada de Carla Giraldo con su madre antes de morir

Posterior a esto, Carla aprovechó para recordar la última conversación que tuvo con su mamá antes de la muerte, que ocurrió una semana antes, cuando la llamó por teléfono, para expresarle lo bien que se veía en el nuevo rol de presentadora.

“Una semana antes, yo trataba de no contestarle el teléfono, uno es tenaz, y le contesté porque mis amigos me decían, ‘contéstale, uno nunca sabe, contéstale’. Y le contesté y me dijo: ‘Hola, mi amor, te vi en el comercial, estás hermosa, estás preciosa, aquí estoy apoyándote’, como si hubiéramos hablado ayer’... y yo pues gracias ma’. Fue más divina que nunca, tun... al otro día en la clínica”, reveló Giraldo sobre la última conversación que tuvo con su progenitora.

Carla Giraldo en La sala de Laura Acuña | Foto: Captura de pantalla YouTube

¿De qué murió la mamá de Carla Giraldo?

En la conversación también habló de los motivos de la muerte de su madre, revelando que fue por culpa de una convulsión que le produjo muerte cerebral, que la dejó en estado vegetativo, decidiendo en familia que la iban a ayudar a morir.

“Ella se acostó a dormir y parece que convulsionó, vivía sola, entonces nadie la pudo ayudar y si no entra aire al cerebro en la convulsión tienes una muerte cerebral y eso fue lo que le pasó”, mencionó en la entrevista con Laura Acuña.

En la entrevista, también hizo mención a las cosas que le faltaron hacer con su mamá, expresando que le faltó, “No haberle dado tiempo ahorita en mi madurez de poderme sentar con ella y decir: todo bien, no pasa nada, ya pasó, y esa oportunidad yo no se la quise dar porque ella sí me buscó”.