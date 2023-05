¿Carlos Calero abandonará Día a Día? El presentador se prepara para un nuevo desafío en Caracol

Día a día es uno de los programas matutinos más vistos del país y entre su grupo de presentadores está Carlos Calero, un barranquillero que lleva más de dos décadas en la televisión deleitando a los televidentes con su buena onda y su talento, que no solo lo han mantenido vigente en la televisión colombiana, sino también en las redes sociales, donde acumula más de 619 mil seguidores.

Siempre se ha sabido que los presentadores navegan mucho entre los programas de su mismo canal y Calero no ha sido la excepción. Además de aparecer en varios comerciales muy cotidianos para el país, el barranquillero también ha prestado su habilidad ante las cámaras para acompañar a los televidentes tanto en las mañanas, como en las noches, todo dependiendo del show donde esté trabajando.

El presentador de Caracol publicó un sentido video con el que le dijo 'adiós' a su perrita Banana. - Foto: Instagram @carloscalero29

Actualmente, desde las 9:00 a.m., Calero acompaña a sus colegas a entrevistar a los invitados, a enseñar a los televidentes manualidades curiosas y aprovechables para el hogar, y hasta a jugar en los famosos viernes recreativos que siempre se han dado en Día a día, sin embargo, los días del barranquillero en este magazine están contados, pues él asumirá otro reto laboral en Caracol Televisión.

La encargada de soltar la bomba en las redes sociales fue su compañera de set Carolina Cruz, quien quería compartir con sus seguidores una de las novedades en su vida y no, no se trata de su nuevo novio Jamil Farah. Se trata de la dieta que está realizando en este momento, que le ha permitido bajar 4 kilos en tan solo 10 días, obviamente acompañada de una persona experta en nutrición y alimentación saludable.

Catalina Gómez, Juan Diego Vanegas, Carolina Soto y Carlos Calero, presentadores de "Día a Día" - Foto: Cuenta de Instagram @caritosotooficial

Lo más sorprendente es que la exreina no es la única que está realizando dicha dieta. Carlos también está en régimen alimenticio, pero no para mantenerse en óptimas condiciones. El objetivo de Calero es opuesto al de Cruz, él está bajando de peso para poder estar a la altura de su nuevo trabajo.

“No, no me voy para ningún reinado, tengo que estar así juiciocito preparándome para una nueva temporada de Yo me llamo”, declaró el presentador, dejando a todos los cibernautas con muchas dudas acerca de la nueva edición de este show, uno de los más queridos por la teleaudiencia colombiana, pues siempre que se emite se ubica en los primeros lugares del rating.

Aún no se ha hecho oficial que Yo me llamo vuelva a la franja nocturna de Caracol Televisión, sin embargo, sí se sabe que esta nueva temporada podría volver a tener la presencia de los jurado César Escola y Amparo Grisales, quienes han estado desde su primera edición y han regalado momentos icónicos como el de “me ericé”, hecho por la actriz.

También se dice que esta temporada volvería a contar con la presencia de Pipe Bueno, quien fue uno de los tres jurados que inauguró el programa hace casi una década, cuya presencia en dicho show le valió un reconocimiento gigante en todo el país y catapultó su carrera como cantante de música popular aún más.

Carlos Calero no volverá a aparecer en "Día a Día". - Foto: Cuenta de Instagram @carloscalero29

Otras que suenan para el programa son Jéssica Cediel y Melina Ramírez, quienes haría las veces de las presentadoras en los backstage del reality, siendo la dupla de Calero. Sin embargo, aún no está claro cuál de las dos será la elegida, la caleña que brilló en el Desafío, o la bogotana que ya estuvo junto a Carlos en La Descarga y congeniaron a la perfección.

Por lo pronto queda esperar cómo resulta la dieta de Calero, cuando informan que inician las grabaciones de la nueva temporada de Yo me llamo y los demás fichajes para el show, tanto en participantes como en presentadoras.