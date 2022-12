Carlos Vargas se dará unas vacaciones de lujo en Argentina, y no estará solo

Carlos Vargas es uno de los presentadores más carismáticos y dicharacheros de la televisión colombiana, enamorando a los televidentes con su sonrisa gigante, sus ocurrencias y su forma alegre de ver la vida, siempre sacándole el lado positivo a cualquier situación, sin importar lo negativa o grave que sea, habilidades y destrezas que demuestra todos los fines de semana en el programa de chismes La Red.

El rostro de Vargas es conocido desde hace ya varias décadas, desde que era reportero en el desaparecido programa Sweet, donde también compartía jornada laboral con el periodista Carlos Giraldo, hoy también presentador del programa de los fines de semana de Caracol Televisión. “Carlitos”, como todos sus amigos y colegas lo llaman, siempre ha mantenido su personalidad como esencia para cumplir con sus obligaciones laborales, familiares y demás, siempre mostrándose transparente ante cualquier persona, sea un famoso al que le está escudriñando su vida o un fanático que le pide una foto por donde quiera que vaya.

Aunque Carlos es un hombre muy trabajador y entregado a su profesión, también saca espacio para sí mismo, pues entendió que entregarle todo a los demás podía dejar vacíos en él, que luego se podrían convertir en una depresión, que ya padeció y de la que salió victorioso luego de sentir que “se quería morir” y que no tenía “los pantalones” para llevarlo a cabo. Una de las cosas que le funcionó al presentador para salir de esta problemática fue conocer un poco más sobre la bioenergética, el yoga y más disciplinas que le ayudan a controlar la mente y estar en paz consigo mismo, tal como se lo contó a Juan Diego Alvira en entrevista exclusiva.

Además, Carlos también se regala ciertos momentos para su disfrute, como las vacaciones de lujo que se dará en los próximos días, que serán fuera del país y tendrán un itinerario supercompleto, en el que no estará solo, pues un hombre lo acompañará. “Yo amo la Navidad y estoy muy feliz, porque me voy con un amigo el 23 de diciembre hasta el 9 de enero, vamos a estar paseando por Argentina como yo me lo he soñado”, declaró el presentador en sus historias de Instagram.

“Vamos a estar en Buenos Aires. Yo ya he ido por trabajo, pero no es lo mismo cuando uno va a pasear. Van a ser 4 días, con una gran amiga, con Carolina Ramírez y su marido, que los amo con locura. Después arrancamos para La Patagonia, vamos a ir a Perito Moreno, un viaje maravilloso, exquisito, a ver caer témpanos de hielo, porque es verano. Después vamos a Bariloche. Después vamos a ir a Cruce de los Lagos y después de ahí nos vamos las Cataratas de Iguazú y ahí se acaba el paseo, entonces estoy que me meo”, añadió el presentador, quien se veía muy conmovido por su viaje.

Esta confesión la hizo el pasado jueves en la noche cuando le dio por “decir bobadas” en su perfil de Instagram y donde también aprovechó para preguntarle a sus más de 788 mil seguidores dónde iban a pasar la Navidad y el Año Nuevo, festividades que están “a la vuelta de la esquina” y que cierran el año 2022.

Tal como lo describió en sus historias, la Navidad es la festividad que más le gusta a Vargas y también lo ha dejado claro en las publicaciones de su perfil, haciendo énfasis en el buen clima que se empieza a disfrutar en las últimas semanas del mes de diciembre, más que todo en Bogotá, una ciudad que en generalmente es nublada y fría, pero por estas épocas cuenta con un sol radiante.

“Lindo sol de diciembre, brillante y cambiante porque es el mes donde somos más amorosos, sensibles, para algunos irritable por los recuerdos, otros lloraremos a quienes ya no están y sentiremos cantidades de emociones pero, eso es lo que hay, en este caso se agradece que tenemos VIDA, porque del resto me encargo yo, así como ustedes de la suya, quedarse en el lamento es involucionar, es de orgullosos, es de no querer trascender, crecer y soltar para ser feliz. A GOZARNOS LA NAVIDAD”, escribió Vargas en una publicación mostrando un atardecer de película.