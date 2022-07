Carlos Vives anunció una segunda fecha del concierto ‘Cumbiana’ en Bogotá

Luego de que el cantante Carlos Vives anunciará a través de sus redes sociales que la venta de boletería en Bogotá había sido un éxito y se había agotado para el concierto programado el 22 de octubre en el Movistar Arena, este lunes 25 de julio se conoció que el artista abrirá una segunda fecha para que los capitalinos no se queden sin disfrutar si gira llamada “Cumbiana Tour”.

“Ah no… Me cuentan que se acabaron las boletas para el 22 de octubre y yo no puedo estar más agradecido. No queremos que nadie se quede por fuera, ¿les suena abrir una fecha nueva para el 21? ¡Qué felicidad nuestro ‘Cumbiana Tour’”, escribió el artista en sus redes sociales este domingo.

Solo un día después de que Vives publicara estas palabras, desde la cuenta oficial de Movistar, se informó que se abre una nueva fecha de Carlos Vives en Bogotá. Por lo que sus fanáticos ya pueden comprar las boletas para presenciar su show el próximo 21 de octubre en el Movistar Arena.

Segunda fecha de #Cumbiana, Carlos Vives en el #MovistarArena. Envía VIVES al 85200 y aprovecha la preventa Movistar Preferencial. Redime tu código aquí:https://t.co/2VhCUChzRK@carlosvives pic.twitter.com/WhZep1NGK9 — Movistar Colombia (@MovistarCo) July 25, 2022

Por eso, desde este mismo momento ya están habilitados todos los canales de venta de TuBoleta para que los seguidores del artista samario puedan comenzar a comprar sus entradas y no se pierdan la segunda fecha de su gira en la capital del país.

La preventa para los clientes Movistar Preferencial inició en horas de la mañana de este lunes y se extenderá hasta las 9:00 de la noche del miércoles 27 de julio. La venta para el publico en general, arrancará ese mismo 27 de julio desde las 9:00 de la mañana.

El show del artista colombiano promete estar lleno de alegría y felicidad en su regreso a Bogotá, donde hace dos años rompió récord haciendo cinco conciertos consecutivos en el Movistar Arena, convirtiéndose en el primar artista en lograr esto en la capital colombiana.

Actualmente Carlos Vives se encuentra llevando a cabo su gira “Cumbiana Tour” en Europa, donde se presentó en Milán, Italia el pasado jueves 21 de julio y se presentará el próximo 28 de julio en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la ciudad de Madrid en España.

El cantante además presentó el pasado de 20 julio, día de la independencia de Colombia, el video de su nueva canción “Patria” junto con Clemente Merida y Cholo Valderrama. Esta canción está incluida en el álbum “Cumbiana II” que nació con la intención de presentar sonidos nuevos con la música y la melodía ancestral de Colombia.

Este nuevo álbum de Carlos Vives viene cargado de grandes colaboraciones con las que espera sorprender y enamorar a sus seguidores en Colombia y el exterior. En el trabajo discográfico del colombiano participaron reconocidos artistas internacionales como Ricky Martin, Fito Páez, Pedro Capó, ChocquibTwon, Dread Mar, Black-Eyed Peas, Mau y Ricky, entre otros.

Justamente, su canción “Canción Bonita” con Ricky Martin está nominada a los Premios Juventud 2022 en la categoría “La Mezcla Perfecta”, donde también tiene nominadas las canciones “Besos en cualquier horario” junto a Mau y Ricky y Lucy Vives en las categoría “Tropical Mix” y “Cumbiana” en la categoría “Tropical Hit”.