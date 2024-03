Carolina Cruz destapó desacuerdo que tuvo con Lincoln cuando nació su hijo menor: “no quería que lo mostráramos”

Además, aclaró que en su separación no había culpables, sino solo buenos seres humanos “con ganas de buscar la felicidad y tranquilidad” en su vida. “No hablaremos más de esto y agradecemos evitar opinar al respecto por respeto a nuestros hijos. Bendiciones. Lincoln y Carolina”, finalizó.

Para los admiradores de la pareja, fue una noticia que causó mucha tristeza, principalmente porque se dio al poco tiempo de darle la bienvenida a su segundo hijo y justo cuando la presentadora también había mostrado que estaba pasando por una difícil situación como madre por un problema de salud que tenía su bebé, a quien tuvo gracias a un procedimiento de fecundación in vitro.

El desacuerdo que tuvieron Carolina Cruz y Lincoln Palomeque cuando nació su hijo menor

“El papá de Salvador no quería que mostráramos a través de las redes sociales lo que estábamos viviendo. ‘No quiero que lo muestres, es mejor dejarlo así’, pero yo como mamá pensaba: ¿cómo voy a esconder a mi hijo o taparlo cuando he mostrado todo el proceso de mi embarazo porque he querido?’”, confesó la presentadora.