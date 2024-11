Carolina Cruz reveló que tuvo que preparar a su hijo para doloroso adiós a un ser amado: “Eso me marcó”

Carolina Cruz se convirtió en una de las presentadoras más famosas de la televisión colombiana, debido a su extensa y sólida trayectoria en los medios. La vallecaucana destacó con su belleza y profesionalismo, llevando a que sus fanáticos compaginaran con su estilo de vida y sus proyectos.

Pese a que la colombiana siempre intentó mantener su privacidad alejada del espacio público, en ocasiones tomó la decisión de aventurarse a contar anécdotas y procesos que llevó en un plano íntimo. La celebridad, a través de un formato que lanzó, quiso compartir aprendizajes y reflexiones, los cuales impactaron de una u otra forma en sus seguidores.

Carolina Cruz presentó Mi mundo, mis huellas, mi verdad, donde navegó en temas sentimentales y personales que no había tocado antes. La exreina de belleza fue clara en que este espacio le permitiría abrir las puertas de su corazón, exponiendo un poco de lo que sintió hasta el presente en distintas facetas de su vida.

Recientemente, la integrante de Día a día quiso hablar de los amores de su vida, enfocándose en esos seres amados que la marcaron de una u otra forma. La famosa relató un poco de quienes formaron parte de su familia y ya no estaban, tal y como fue el caso de sus mascotas.

Aunque primero se refirió a su perrita, Chiqui, con quien estuvo desde los 17 años hasta el 2008, la atención de algunas personas se posó en la historia de Dandy, la mascota que llegó a su realidad de la mano de Lincoln Palomeque, su expareja.

“Yo dije: ‘No quiero volver a tener otra mascota en mi vida’. La Chiqui se murió en 2007-2008 y no lo puedo superar. Empiezo a salir con el papá de mis hijos y venía con mascota incluida. Estaba Dandy, que hacía parte de la vida de él”, contó.

“Empecé siendo muy reacia a Dandy, era una cosita muy divina y solo pensaba en que no me iba a encariñar. Ellos son muy inteligentes y astutos, por lo que estuvo encima de mí hasta que me enamoré perdidamente. Su dueña era yo, ya no era Lincoln”, puntualizó sobre cómo se generó ese vínculo con el canino.

Carolina Cruz habló de su mascota, a quien tuvo que despedir. | Foto: Redes Sociales

Vínculo de Dandy con Carolina Cruz

De acuerdo con lo que relató en el formato audiovisual, Carolina Cruz afirmó que el perrito se unió mucho a ella, al punto de que fue el primero en saber que estaba embarazada de su primogénito, Matías. El animal siempre la protegió y la cuidó, esperando a que naciera el niño para hacer lo mismo.

“El primero que se dio cuenta de que estaba embarazada de Mati fue Dandy. Yo tenía unos días de retraso, pero él, que ya había perdido su vista, no me desamparaba, no me perdía de vista. Tengo los videos más espectaculares de Dandy en mi barriga”, comentó.

La presentadora aseguró que el canino comenzó a enfermar por su edad, requiriendo de atención médica para ciertos malestares que iban apareciendo.

“Recuerdo que nace Matías y él lo cuidaba de una manera… El bebé se acostaba a tomar el sol en su camita y el perrito se le pegaba para cuidarle las siestas. Dandy empezó a envejecer, a tener problemas en su salud y su cuerpo. Cuando Mati tenía tres años, el perro se empezó a poner muy mal, y nosotros ya habíamos hablado con el veterinario”, indicó ante cámaras, donde se le veía visiblemente afectada.

Carolina Cruz recordó a dos amores que la marcaron en el pasado. | Foto: YouTube Carolina Cruz Osorio

La dura decisión para la que preparó a Matías

La vallecaucana señaló que, con el paso del tiempo, se percató de que la mascota estaba muy enferma, por lo que se tuvieron que tomar decisiones importantes. Al ver que tenía que ayudar al animalito para que no sufriera, decidió preparar a su primogénito para lo que venía.

“Yo empecé a sentir a Dandy con mucho dolor, se quejaba y le dije a Lincoln que no iba a permitir que un ser que nos había dado tanta alegría y compañía vaya a sufrir. Hablamos con el veterinario y nos comentó que se podía poner la inyección, pero de una forma muy linda”, reveló.

“Estos perritos son tan inteligentes y sensibles, que yo creo que Dandy no quería que pasara en la casa, sobre todo por Matías. Yo empecé a prepararlo, le decía: ‘Se va a ir para el cielo, está muy viejito, tiene muchos dolores’, comencé a prepararlo”, agregó.

A pesar de que todo estaba programado para que fuera de la mejor manera, el perrito habría tomado decisiones para que el niño no saliera lastimado. Al ser llevado al médico, Carolina Cruz se percató de que su compañero estaba guiándolos para que lo despidieran fuera de la casa.