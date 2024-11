Carolina Cruz, entre lágrimas, destapó dura situación que vivió con un ser amado: “Tengo esa imagen grabada”

“ La Chiqui llegó a mi vida como cuando yo tenía 17 años. Fue ese primer amor que me contagió de tantas alegrías, sobre todo sentirme acompañada, protegida ... porque era una mezcla de razas y era grandota, pesaba como 60 kilos. Cuando estaba con ella, me sentía tan capaz, poderosa, siempre estaba”, comentó.

“ No puedo hablar de ella sin que se me llenen de lágrimas los ojos, porque creo que ha sido uno de los momentos de mi vida que más me ha marcado, porque fue perder a ese ser especial que compartía conmigo todos los días. Yo, humanicé mucho a las mascotas que tuve en mi vida, las trataba como un miembro de mi hogar. Despertó en mí ese instinto maternal que tenía adentro”, agregó ante cámara, visiblemente afectada.

La exreina de belleza no dudó en hablar del instante en que perdió a su mascota, precisamente cuando ella no estaba en su hogar. La celebridad indicó que su perrita había fallecido cuando se encontraba haciendo un cubrimiento, por lo que la tristeza que la impactó fue mucho más fuerte y la derrumbó.

“Recuerdo que me devolví, lloraba de la forma más desgarradora. Me subí a la habitación, lloraba y solo pensaba que no la volvería a ver. Tengo esa imagen grabada en la habitación... me tocó presentar el noticiero del mediodía con gafas oscuras, había llorado tanto en la mañana que tenía los ojos hinchados”, afirmó.