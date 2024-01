Chayanne recuerda, con sentido mensaje, la oportunidad que le dio Julio Sánchez Vanegas en sus inicios musicales; “no lo olvidaré jamás”

Pero, no todos eran famosos. Aún así, Sánchez Vanegas tenía un olfato entrenado para los nuevos talentos de la música. De eso se acuerda precisamente el cantante puertorriqueño Chayanne, que conoció al pionero de la tv en el país cuando daba sus primeros pasos como artista. De aquí que en sus redes sociales lamentó la partida, este viernes, del reconocido periodista colombiano a sus 93 años.

Y agregó: “Siempre estaré agradecido del apoyo incondicional que me brindó en su programa musical, aún cuando nadie me conocía, eso no lo olvidaré jamás. Descansa en paz Julio. Mis sentidas condolencias a toda su familia”.