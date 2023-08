Coldplay: exmánager inicia una dura batalla legal al demandar a la popular banda inglesa

Los fanáticos de la banda conocen bien el origen de todo: los cuatro miembros de Coldplay —Chris Martin (vocalista y pianista), Jonny Buckland (guitarrista), Guy Berryman (bajista) y Will Champion (baterista)— se conocieron estudiando en el University College of London y en 1997 se conformaron oficialmente en lo que con el tiempo se transformaría en uno de los grupos de rock alternativo más importantes del siglo XX. Algunos, ubican su propuesta musical en el pop rock o en el post-britpop.

Y, si bien el representante evitó hacer más comentarios al respecto, las fuentes comentaron que la demanda gira en torno a una disputa contractual. Pese a ello, no hay más información disponible, ya que no se hicieron públicos los documentos legales.

Hoy en día, la banda de éxitos como Coloratura, Let Somebody Go y My Universe reanudó su acuerdo con los sellos Palophone (Reino Unido), Atlantic (Estados Unidos) de Warner Music, y Wasserman Agency en 2021. De hecho, esto sucedió poco antes del lanzamiento de Music of the spheres, el disco más reciente de la agrupación y la inspiración de su séptima gira de conciertos.