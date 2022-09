Casi no puede: la odisea de una joven para entrar al concierto de Coldplay

Este viernes 16 de septiembre, la banda británica Coldplay estremeció a toda Bogotá con su concierto que tuvo lugar en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Con un espectáculo inigualable que estuvo lleno de fuegos artificiales, luces de colores y efectos visuales que simulaban todo un viaje espacial, los artistas hicieron cantar a un poco más de 44.000 personas en la capital.

Desde tempranas horas del día, miles de personas se agolparon para hacer fila e ingresar al o escenario, sin embargo, algunas no pasaron un rato agradable gracias a las fallas de la logística del concierto. Así por lo menos lo aseguró una joven que por medio de un video en la red social de Tik Tok, contó su desagradable experiencia a la hora de ingresar al evento.

Se trata de Sofia Sepúlveda, quien inició la grabación diciendo: “Se acabó el concierto de Coldplay y acabo de tener una de las peores experiencias que he tenido en un concierto”, dijo.

Sofia cuenta que junto a su hermana y madre fueron a disfrutar del concierto de la banda británica. Seguido a esto, la mujer afirmó que las ubicaciones de sus boletas estaban válidas para la sección de oriental, sin embargo, la logística del concierto las ubicó en una fila que según el relato servía para las tribunas de occidental, oriental y general, a lo que ellas procedieron a hacer.

La seguidora contó que después de varias horas de fila, el caos empezó a aparecer, pues, según cuenta, en la fila, varias personas se colaban y se presentaban robos. No obstante, al momento de estar en la puerta para ingresar, Sepúlveda relató que desde la misma logística les dijeron que no podían pasar porque no era la ubicación idónea, algo que generó malestar, pues varias personas encargadas les habían dado la indicación de estar en dicha fila.

La mujer aseguró que: “una persona nos ayudó a dar la vuelta al estadio y nos ayudó a entrar de una”. Pero su odisea no se detuvo ahí, pues no contentas con no poder disfrutar del show previo a la banda, a la hora de estar en la tribuna de oriental, nuevamente las personas de logística las detuvieron para decirles que no habían lugares, algo que les pareció infame, pues sus boletas estaban para dicha ubicación.

Sepúlveda contó que la logística del evento le resto importancia a este problema. Sin embargo, al parecer, fue una situación recurrente, “nos tocó entrar a la fuerza y sacar a las personas que estaban en nuestras ubicaciones para disfrutar el concierto, agregó a su relato.

Como si fuera poco, la fanática afirmó que a la hora de ir por algo de comer, estas mismas personas de la organización le dijeron “que si salía no me aseguraban que mi silla iba a estar”, algo que le pareció más llamativo e incomprensible.

Finalmente, después de su pesadilla, la mujer aseguró que el show de la banda fue una locura total y que disfrutó de la presentación de los artistas.