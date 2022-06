“Como tú ninguno”: los tiernos mensajes de Laura Tobón en primer Día del Padre de su pareja

Laura Tobón es una de las presentadoras más bellas y talentosas de la televisión colombiana, y desde el pasado 29 de diciembre también es una de las mamás más famosas del país.

La modelo es madre del pequeño Lucca, quien nació dos días antes de finalizar el 2021, y desde entonces ha traído alegría y amor a su hogar.

“El regalo más grande de año nuevo, el amor más increíble y puro que he podido sentir en la vida. 29/12/21 3:53pm llegaste a iluminarnos con tu luz, baby LUCCA. Cuanto estaba esperando conocerte, abrazarte y cargarte. Eres más de lo que esperaba. Así comienza nuestro 2022 con mucho que aprender y crecer. SOY MAMÁ. Todavía no me la creo”, fue el mensaje que escribió Tobón en redes sociales en el que notificaba a sus seguidores acerca del nacimiento de su primogénito.

No obstante, con la llegada de Lucca no solo Tobón cambio su ‘status’, pues su esposo, el empresario Álvaro Rodríguez también se convirtió en padre. Por esto, la presentadora no dudó en felicitar al hombre el pasado 27 de junio, aprovechando que fue el primer Día del Padre que celebró.

Por medio de un tierno video en el que se resumen los casi seis meses de amor y cuidado que Rodríguez ha tenido con su hijo, Tobón dio gracias a la vida y al amor por el maravilloso padre que tiene Lucca.

“Tu primer día del padre. Álvaro, me enamora y me sorprende todo lo que has crecido y aprendido como papá. Te amamos”, escribió en su cuenta de Instagram.

El primer Día del Padre de Carolina Cruz lejos de Lincoln Palomeque

Otra de las famosas que también celebró el Día del Padre fue Carolina Cruz, quien a pesar de haber terminado su relación con Lincoln Palomeque a principios de este año no dudó en felicitarlo. Cabe recordar que del amor entre la presentadora y el actor nacieron Matías y Salvador, por lo que el domingo, Cruz no dudó en recordar a su expareja, así como, por supuesto, a su papá y a su hermano.

“Feliz Día del Padre. Bendiciones”, escribió la también modelo en una historia de Instagram en la que publicó también una foto de los tres hombres a los que iba dirigido el mensaje.

No obstante, aunque Cruz no olvidó al papá de sus hijos, lo cierto es que ni ella ni los pequeños pasaron el día con él, pues estuvieron disfrutando de la playa con Andrea Serna y Jessica de la Peña, con quienes creó una bonita amistad en su paso por RCN, además de sus respectivos hijos.

“Paseos y momentos que uno quisiera que fueran ETERNOS (…) Nos vamos con el corazón llenito de amor y atenciones. Las adoro amigas de mi alma. Si el mar hablara jajaja”, fue el comentario que dejó Cruz en una publicación en la que muestra una serie de imágenes que evidencian su alegría.

Como era de esperarse, los seguidores de la nacida en el Valle del Cauca no dudaron en enviarle todo su amor, algunos destacando su belleza, mientras que otros le aplaudieron la resiliencia que ha demostrado luego de su separación.

“Dios mío, tanta belleza en una sola foto, pero Caro, tú eres la más hermosa de todas”; “Me encanta que las mujeres pasemos la página y busquemos nuestra propia felicidad”; “Las presentadoras más hermosas del mundo” y “Es muy lindo verte feliz, mereces todo el amor del mundo”, escribieron algunos de los fans de Carolina Cruz en redes sociales.

Por su parte, Lincoln Palomeque subió dos fotografías a su cuenta de Instagram, una por cada uno de sus hijos, y escribió: “Lo más lindo de caminar esta vida: ello. Los amo con todas mis fuerzas hijos. Feliz día para todos los que tienen esta bendición”.