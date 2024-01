Conmoción: falleció a los 61 años James Kottak, exbaterista de Scorpions

“He tenido algunos problemas con el alcohol a lo largo de los años. Pero lo que la gente no sabe es todos los años que estuve sobrio: de 2008 a 2011, por ejemplo, y un año suelto aquí y otro allá…, también cuando criábamos a nuestros hijos estuve mucho tiempo sin beber… Cuando he bebido, no significa que me iba cayendo borracho por todos lados o que siempre fuera por la casa con una botella en la mano”, dijo en su momento Kottak en Tulsa Music Stream.