Luto en ‘Yo me llamo’, participante sufrió dura pérdida y despidió a ser querido con emotivo mensaje: “Ha quedado en el corazón”

Yo me llamo se convirtió en uno de los programas más comentados y vistos de la televisión colombiana, debido a la amplia gama de talentos que llegaron al escenario. Los participantes deslumbraron y conquistaron a los espectadores, quienes estuvieron pendientes de su crecimiento profesional.

De hecho, recientemente, uno de los finalistas de Yo me llamo 2023 fue protagonista de reacciones y comentarios en las plataformas digitales, a raíz de una lamentable noticia que compartió en su cuenta personal de Instagram . El imitador vivió una dura y triste pérdida familiar, la cual lo llevó a despedir a este ser querido a inicios de 2024.

Imitador de Miguel Bosé despidió a su padre

“Con mucho sentimiento lamento informarles el sensible fallecimiento de Fernando Rojas Aguayo, padre, esposo, hermano, hijo, abuelo y amigo de una gran familia vinculada al arte y la cultura en Chile. Su legado más importante continuará vivo y se describe en una frase del poeta, director escénico y dramaturgo Antonin Artaud: ‘Haré lo que he soñado o no haré nada’, consigna que lo mantenía consciente en lo importante que es vivir en la felicidad de lo demás que es la felicidad propia”, escribió al inicio del pie de foto.