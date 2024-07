¿Cuándo es la boda de Gabriela Tafur y Esteban Santos? Esto es lo que se sabe de su matrimonio

Gabriela Tafur dio detalles de su boda con Esteban Santos

Gabriela Tafur reveló la razón por la que no estará en ‘El Desafío’

Contexto: Gabriela Tafur reveló la razón por la que no estará en ‘El Desafío’

¿Qué pasará con la luna de miel? ¿Gabriela y Esteban esperan formar una familia?

Otro de los detalles en los que el periodista del programa de entretenimiento del Canal 1 quiso indagar fue sobre el destino y la fecha de la luna de miel. Sin embargo, Gabriela no quiso ahondar en el tema y afirmó que, por el momento, están aplazadas hasta el 2025.

“La luna de miel va a ser postergada para el próximo año, pero estoy emocionada, muy emocionada, voy a ser señora, la verdad es que me siento muy contenta, no me la creo”.