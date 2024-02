Dailyn Montañez, conocida como ‘La Tremenda’, confesó haber drogado y abusado de su novio; lo contó entre risas

La influenciadora Dailyn Montañez, más conocida como La Tremenda, se ha vuelto viral en las últimas horas a través de las redes sociales y ha generado una ola de críticas por presuntamente haber agredido sexualmente a su pareja Luis Jordan Galván Julio.

La polémica se inició después de que la mujer le concediera una entrevista a Mariam Obregón para su programa en YouTube. En medio de la conversación, la entrevistadora le preguntó a la influencer por una anécdota en particular, a lo que ella respondió confesando que en una ocasión drogó a su pareja para que de esta forma ella le pudiera hacer una práctica sexual que, en sano juicio, él nunca quiso.

La mujer ha recibido fuertes críticas por la historia que reveló. | Foto: Instagram: La Tremenda

“Resulta que yo tengo un amigo y yo le dije: ‘Bebé, lo que pasa es que yo quiero hacerle eso atrás a mi marido, pero él no se deja, no le gusta, ¿será que él tiene miedo de que le vaya a gustar?’”, contó.

En ese momento, el hombre interrumpió el relato y apuntó entre risas: “Ese día me sentí violado. No sé, yo me sentía raro”.

La Tremenda continuó con la historia afirmando que ella estaba asustada porque su amigo le entregó una sustancia, le dijo que se lo pusiera en el trago a su marido y que esto lo llevaría directamente a dormir, por lo que ella podía aprovechar para hacer con él lo que quisiera.

“Yo le eché lo que él me dijo y cuando llegamos a la casa, él ni siquiera reaccionaba. Yo lo movía, le pegaba y nada”, agregó.

Ninguno ha respondido a las críticas que ha recibido la mujer. | Foto: Instagram: La Tremenda

Montañez explicó que aprovechó esto para quitarle la ropa y cumplir su ‘fantasía’. “Le levanté las piernas y le empecé a depilar la cola. Yo estaba muy emocionada porque en serio quería hacer eso, quería saber que se sentía eso”, comentó. Por su parte, Galván aseguró que en ningún momento sintió nada de lo que su mujer le estaba haciendo.

“Al otro día yo me levanto a bañar y ahí me doy cuenta. Yo dije: ‘¿Qué pasó ayer? Me violaron’”, dijo el sujeto. En la conversación, aseguró que después de un tiempo perdonó a Montañez.

Mariam Obregón intervino en un momento del diálogo para afirmar que todo lo que había hecho La Tremenda fue sin el consentimiento de su pareja y, por lo mismo, no debería ser aceptado y tratado con normalidad. Lejos de aceptar el error, la influencer contestó: “Pero es que él no se dejaba, y cuando no quiere por las buenas, pues toca por las malas”.

A pesar del fuerte relato, la entrevista siguió con total normalidad y la pareja habló de otros temas privados de su relación sentimental. Sin embargo, la historia se volvió rápidamente viral en las redes sociales donde muchos internautas acusaron a la mujer de haber abusado de su esposo.

La historia ha generado gran polémica. | Foto: Instagram: La Tremenda

“Esta mujer confesó en una entrevista pública que puso a su pareja en estado de indefensión para abusar de su integridad con total normalidad y muerta de la risa”, escribió una usuaria.

Pese a las fuertes críticas que ha recibido en las últimas horas, La Tremenda todavía no se ha pronunciado sobre esta polémica en la que está involucrada.