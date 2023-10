¿Daniela Álvarez y Daniel Arenas se reconciliaron? Llegaron juntos a los Billboard y hasta hubo beso

Este jueves se cumplieron en Miami los Premios Billboard de la Música Latina, en los que Karol G, Bad Bunny y Peso Pluma se convirtieron en los artistas más galardonados de la velada.

La gala acogió a numerosas celebridades y no solo del mundo de la música. Entre los asistentes se encontraban varios colombianos, entre ellos la modelo barranquillera Daniela Álvarez y el actor bumangués Daniel Arenas, por años una de las parejas más queridas de la farándula colombiana.

Daniela Alvarez y Daniel Arenas | Foto: Instagram @danielaalvareztv

Sin embargo, sin que hubiera un anuncio oficial de por medio, la pareja se distanció a inicios de este año. Los rumores del final de su relación comenzaron cuando Daniel Arenas, como presentador del programa matutino Hoy Día, de Telemundo, besó a su compañera Adamari López para demostrar cómo son los besos entre actores. Este gesto fue criticado por los seguidores de la pareja, quienes lo consideraron una falta de respeto a su novia, la exreina de belleza colombiana.

En medio de las críticas, Arenas le ofreció disculpas públicas a su pareja, con quien incluso había planes de matrimonio. “Ese día me equivoqué, ese día obré mal. Me disculpo con mi pareja porque no es justo para ella verme a mí en una posición de presentador dándole así sea un pico a alguien, entonces me disculpo porque me equivoqué”, dijo.

Fue desde ese momento, que Álvarez y Arenas dejaron de publicar contenido juntos en sus respectivas redes sociales, lo que alentó los chimes de una definitiva ruptura.

El presentador compartió un profundo mensaje que preocupó a sus seguidores. | Foto: Tomada de Instagram @danarenas y @danielaalvareztv

Meses más tarde, Arenas protagonizó un gesto en el programa Hoy Día que pareció confirmar que estaba soltero y sin compromiso. Durante una discusión sobre las relaciones de pareja, un invitado preguntó quién tenía pareja y, mientras todos los presentadores levantaron la mano, Arenas no lo hizo.

“Cada quien está en un nuevo espacio, ha habido poco tiempo realmente para compartir, entonces dándole prioridad como a otras cosas de mostrar que específicamente el amor”, respondía la influencer meses atrás a un medio de comunicación colombiano al ser preguntada por la ausencia de imágenes de ambos juntos en las redes.

¿Juntos de nuevo?

Pero, los rumores de separación parecen ser cosa del pasado: Daniela y Daniel llegaron juntos, y tomados de la mano, a los Premios Billboard 2023. De hecho, la pareja de colombianos desfiló por la tradicional alfombra azul de estos galardones, con lo que dejaron claro que su amor sigue intacto.

La pareja se dejó ver de lo más enamorada y cómplice, poniendo así punto final a los rumores que apuntaban a que la relación entre ambos había terminado. Es más, delante de las cámaras posaron dándose un beso.

Daniel Arenas y Daniela Álvarez | Foto: Billboard

Horas antes, el actor colombiano, quien ha protagonizado exitosas telenovelas como Corazón indomable y Mi marido tiene familia, creó polémica por sus declaraciones sobre la belleza femenina, en un diálogo con su colega, la actriz puertorriqueña Maripily.

Invitada al programa Hoy Día de la cadena Telemundo, la actriz, modelo y presentadora puertorriqueña generó una especie de debate sobrelas llamadas “fotos subidas de tono” que en ocasiones son publicadas en internet. Y dijo: “Las fotos más sexis las van a ver, este cuerpecito hay que exhibirlo, porque, si tú no lo muestras, no vendes”.

El actor y presentador bumangués no se mostró de acuerdo: “Ahora hay quienes somos más pudorosos y consideramos que lo sexi no es mostrar. Yo soy así, me siento así y creo que también en las parejas que he tenido ha sido así. Para mí lo sexi es no saber qué hay debajo. Me parece más bonito verlo en la intimidad”, expresó.