Daniel Arenas se destapó y no se guardó nada sobre infidelidades y parejas sentimentales

‘Hoy Día’ se convirtió en uno de los programas más comentados de las mañanas en Telemundo, brindando toda clase de información y detalles sobre los temas de coyuntura y estilo de vida. Este proyecto recibió toda clase de invitados, los cuales le pusieron su toque a cada emisión.

Entre las sorpresas que se pudieron conocer meses atrás, la llegada de Daniel Arenas fue una de las que conquistó a los televidentes, debido a su personalidad, su estilo y su carisma. El colombiano cautivó al integrar el equipo de presentadores, donde congenió y forjó un lazo especial con sus compañeros Chiky Bombom, Andrea Meza, Penélope Menchaca y Frederik Oldenburg.

Daniel Arenas, integrante del programa 'Hoy Día', junto a sus compañeros. | Foto: Instagram: Hoy día

En medio del desarrollo del programa, Daniel Arenas cautivó con sus opiniones y apuntes a lo largo de los capítulos, dando sus visiones sobre diferentes temas que se trataban. El matutino invitó expertos y permitió que se generaran charlas interesantes, donde cada uno de los presentadores daba palabras con base en sus experiencias y conocimientos personales.

Recientemente, el santandereano llamó la atención en las redes sociales con un inesperado video que publicó el perfil oficial de ‘Hoy Día’, en el cual evidenciaba unas declaraciones que hizo el actor con respecto a las infidelidades. La conversación en el set se basó en las profesiones más infieles, por lo que indagaron en algunos presentes cómo era el tema en sus relaciones amorosas.

De acuerdo con lo captado en el clip, Daniel Arenas fue interrogado y allí se sinceró completamente sobre las traiciones en los vínculos sentimentales. El artista fue contundente con las palabras que dio, pues reflejó cómo llevaba esta situación en sus noviazgos.

“Para ser infiel no se necesita tener ninguna profesión, el que le quiere faltar respeto a su pareja lo hace siendo doctor, actor o cocinero”, comentó al inicio el colombiano en el programa de entretenimiento.

En cuanto a su profesión, el artista mencionó que siempre ha sido muy respetuoso y jamás ha pasado límites en temas personales, pues no se deja llevar por las caricias o la ficción.

El exintegrante del elenco de ‘Los Reyes’ aseguró que siempre fue muy respetuoso en todos los proyectos que trabajó y nunca le faltó al respeto a sus novias.

“Con mi profesión, lamentablemente hay muchas personas que no separan la realidad de la ficción y cuando están trabajando se dejan llevar por la caricia, por el toque, toque, la cosa... yo en mis veintitantos años de carrera he sido una persona tan seria, tan estricta. Yo entro a mi trabajo, estoy trabajando y salgo para desligarme completamente de eso, toda la vida he sido así, aquí con ustedes, mis telenovelas, en Colombia, en México”, afirmó, bastante serio al respecto.

El actor habló de sus relaciones amorosas. | Foto: Instagram @hoydia

No obstante, Andrea Meza tomó la palabra e hizo una aclaración, indicando que no estaban cuestionando a su colega sobre si era o no infiel, sino que quería saber cómo manejaba el tema de su profesión en las relaciones para evitar celos o problemas de traiciones amorosas.

“La pregunta no es tanto cuestionándote si eres infiel o no, sino cómo lo manejas tú con tu pareja”, dijo la ex Miss Universo en el formato matutino.

“Tendrías que preguntarle a mis parejas, preguntarle a ellas qué sienten”, dijo, a lo que una experta comentó: “Pero tu trabajo no te ha perjudicado como pareja en este tema de celos”.

La pareja se convirtió en una de las más estables y favoritas de 2022. | Foto: Instagram: @danielaalvareztv

El actor volvió a tomar la palabra y enfatizó que era muy respetuoso, no solo con su compañera sentimental, sino con la colega que haga los rodajes, pues no le gusta tocar de más o ser atrevido con los espacios personales.

“No lo diría públicamente, pero, por mi lado, que es lo que yo puedo hablar, siempre he sido una persona muy respetuosa, no solamente con mi pareja, sino con la persona que estoy trabajando”, agregó.

Muchas personas hablaron del noviazgo de Daniel Arenas y Daniella Álvarez, indagando si aún estaban juntos. Algunos recordaron que la pareja fue vista en las últimas semanas, confirmando que seguían unidos en aquella relación.