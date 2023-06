Daniel Arenas destapó, al aire, un secreto sobre su relación con Daniella Álvarez y muchos lo felicitaron

El actor bumangués no se guardó nada y dejó muy clara su posición.

Daniel Arenas ha estado activo durante las últimas semanas en las redes sociales, donde no ha ocultado la felicidad que siente actualmente por su nuevo rol de presentador en ‘Hoy día’, matutino de Telemundo, y los retos que este trabajo le ha traído.

Igualmente, el actor colombiano es bastante participativo con respecto a los diferentes temas que se tocan en el reconocido programa de variedades. Incluso, esta semana hizo una reveladora confesión sobre sus relaciones sentimentales.

El bumangués aseguró, sin mencionar el nombre de Daniella Álvarez, que le gusta mucho hablar con su pareja sobre los gustos que tiene cada uno en la intimidad, enfatizando que eso es completamente normal.

“Me encanta hablar de sexo con mi pareja, me parece espectacular, tener la libertad de decir ‘a ti te gusta esto, a mí me encanta esto, vamos a planear esto’. Todos somos humanos, es un tema que tenemos que hablar y quién mejor que con la pareja, qué te gusta, qué no, qué nos inventamos, qué hacemos, es una delicia”, precisó Arenas.

Las declaraciones del artista provocaron todo tipo de comentarios en Instagram y varios internautas lo felicitaron por esa postura tan madura, mientras que otros lo destacaron por su caballerosidad a la hora de abordar ese tema.

“Qué lindo tema, Daniel es todo un caballero”; “De acuerdo 100 %, eso es lo mejor que hay. Tener una buena comunicación, siempre estar conectados”; “Daniel es hermoso y muy caballero”, fueron algunos de los mensajes que le enviaron al presentador.

Pese a que algunos lo criticaron por no mencionar directamente a Álvarez, el actor ha manifestado en repetidas oportunidades que prefiere ser reservado con respecto a su relación con ella, evitando referirse a casos puntuales para no generar polémica.

Cabe recordar que la exreina de belleza rompió el silencio hace unas semanas en una entrevista con Lo sé todo (canal Uno) y aclaró que sigue saliendo con el reconocido artista.

“Mi corazón está lleno de mucha alegría, mucho optimismo y con muchas ganas de vivir muchas cosas que me faltan. Sí, claro [que sigo con Daniel]”, indicó inicialmente la modelo barranquillera.

La presentadora, de igual manera, aprovechó el diálogo con el programa de chismes para manifestar por qué ya no comparten contenido juntos en las diferentes redes sociales, como lo solían hacer hace unos meses.

“Cada quien es libre de decidir si quiere mostrar su relación, si la quiere compartir y si no la quiere publicar. Creo que eso es muy respetable. Cada quien maneja las redes como quiere y cada quien muestra lo que quiere mostrar”, agregó.

Luego sentenció: “Es la manera como hay que vivirlo, respetando las prioridades del otro. Yo creo que cada quien puede vivir su vida y hay cosas que hay que mantener privadas. Hay cosas que son de cada quien”.

Estas declaraciones de Daniella Álvarez coincidieron plenamente con lo expuesto hace unas semanas por Daniel Arenas, cuando le preguntaron su opinión sobre las relaciones a distancia, mostrando que ambos están sintonizados de cómo están llevando adelante su romance.

“La relación es de dos, no de 10, ni de 20, ni de miles ni de millones. Mi recomendación es: mantenga su relación privada. Y segundo, no la estén publicando, porque en el momento que la publican, que la hacen de muchos, todo el mundo tiene derecho a interferir, a meterse, a opinar”, precisó el presentador de Hoy día.