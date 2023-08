Este fue el milagro de ‘alguien’ que se le apareció a Daniel Arenas: “ni yo lo podía creer”

En los últimos meses Daniel Arenas ha sonado mucho por la relación que inició con la modelo, presentadora y ex reina de belleza, Daniella Álvarez, quien hace unos años tuvo unas graves complicaciones de salud por lo que le tuvieron que amputar una pierna , situación que la ha convertido en una mujer a seguir, por su valentía y resiliencia.

En cuanto a su relación de pareja ambos han dado varias cosas de qué hablar, pues se han mostrado en una lejanía que nadie se explica, pero los dos han manifestado ya en varias ocasiones que coinciden en que hay cosas que no se deben mostrar públicamente, por lo que han decidido alejarse un poco de las redes sociales.

“La relación es de dos, no de 10, ni de 20, ni de miles, ni de millones. Mi recomendación es: mantenga su relación privada. Y segundo, no la estén publicando, como lo hacen muchos, todo el mundo tiene derecho a interferir, a meterse, a opinar”, dijo el actual presentador del programa Hoy día .

Daniel Arenas confiesa que se le apareció la Virgen

“Lo que más me hace feliz es mi relación con Dios. ¿Por qué? porque a partir de eso yo soy feliz en todos los aspectos de mi vida. Cuando yo estoy más cercano a Dios, cuando yo lo busco, lo encuentro, aprendo de él, porque muchas veces nos olvidamos, eso nos pasa a todos en todos los aspectos de la vida, pero cuando yo siento que estoy más cerca de Él, cuando lo busco cuando le hablo, cuando le confieso, es cuando todo en mi vida empieza a fluir más”, dijo el actor en el programa.

Daniel Arenas no oculta la felicidad que siente por su nuevo trabajo en Telemundo. | Foto: Instagram: Daniel Arenas

“Desde ahí la Virgen no me abandona, siempre ha estado pendiente de mi familia, cuando hemos tenido temas de salud nos ha ayudado mucho y yo pienso que eso lo hace la fe, cuando la tiene inquebrantable Dios siempre está con uno acompañando”, dijo Arenas.

Daniel Arenas destapó al aire, secreto de su relación con Daniella Álvarez

“Me encanta hablar de sexo con mi pareja, me parece espectacular, tener la libertad de decir ‘a ti te gusta esto, a mí me encanta esto, vamos a planear esto’. Todos somos humanos, es un tema que tenemos que hablar y quién mejor que con la pareja, qué te gusta, qué no, qué nos inventamos, qué hacemos, es una delicia” (sic), precisó Arenas.